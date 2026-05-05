Met Gala 2026: Οι καλύτερες εμφανίσεις - Ποιες συζητήθηκαν περισσότερο

Με θέμα «Fashion is Art», εμπνευσμένο από την έκθεση «Costume Art», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου το σώμα λειτουργεί σαν καμβάς

The LiFO team
Φωτ. Deadline Hollywood/ Facebook
Το Met Gala 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του ως το πιο λαμπερό γεγονός της μόδας, μετατρέποντας τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art σε ένα ζωντανό έργο τέχνης.

Με θέμα «Fashion is Art», εμπνευσμένο από την έκθεση «Costume Art», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου το σώμα λειτουργεί σαν καμβάς.

Tο Met Gala 2026 δεν ήταν απλώς μια επίδειξη εντυπωσιακών outfits, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση. Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν, απέδειξαν ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη, την ταυτότητα και τη σύγχρονη κουλτούρα, κάνοντας το κόκκινο χαλί να μοιάζει περισσότερο με έκθεση μουσείου παρά με απλό fashion event.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, η Beyoncé έκανε δυναμική επιστροφή μετά από χρόνια απουσίας, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό, «σκελετικό» φόρεμα υψηλής ραπτικής, που συνδύαζε δραματικότητα και συμβολισμό.

Παρόμοια αίσθηση προκάλεσε και η Rihanna, η οποία εμφανίστηκε με μια μεταλλική, γλυπτική δημιουργία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο τολμηρές παρουσίες του θεσμού.

Ιδιαίτερα καλλιτεχνικές ήταν και οι εμφανίσεις που άντλησαν έμπνευση από τη ζωγραφική. Η Charli XCX εντυπωσίασε με φόρεμα εμπνευσμένο από τα «Irises» του Vincent van Gogh, ενώ άλλοι celebrities αναφέρθηκαν σε έργα των Pablo Picasso και Claude Monet, μεταφέροντας τη ζωγραφική στο κόκκινο χαλί.

Επίσης, ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες ήταν εκείνη της Heidi Klum, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό αλλά ιδιαίτερα εκκεντρικό σύνολο, και εμφανίστηκε σαν... άγαλμα. Το look της, με έντονους όγκους και ασυνήθιστα υλικά, δίχασε το κοινό: άλλοι το χαρακτήρισαν έργο τέχνης, ενώ άλλοι το θεώρησαν υπερβολικό και δύσκολο να εκτιμηθεί αισθητικά. Παρόλα αυτά, κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της για ριψοκίνδυνες εμφανίσεις.

Ο Bad Bunny είναι ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν ιδιαιτέρως, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ως «ένας 82χρονος», όπως έγραψε η British Vogue, με ένα look που συνδύαζε στοιχεία υψηλής ραπτικής με avant-garde αισθητική. Η επιλογή του περιλάμβανε έντονες υφές, ιδιαίτερη δομή και λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε έργο τέχνης, εναρμονισμένο πλήρως με το θέμα της βραδιάς. 

Met Gala 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Bad Bunny:

Hudson William:

Heidi Klum:

Katy Perry:

Madonna:

Stevie Nicks:

Beyoncé με την κόρη της, Blue Ivy:

Rihanna - A$AP Rocky:

Nicole Kidman με την κόρη της, Sunday Rose:

Anne Hathaway:

Stanley Tucci, Emily Blunt, Felicity Blunt:

Blake Lively:

Margot Robbie:

Sabrina Carpenter:

Ashley Graham - Cara Delevingne:

Gigi Hadid:

Hailey Bieber:

Kendall Jenner:

Kylie Jenner:

Kim Kardashian:

Kate Moss:

Irina Shayk:

Amanda Seyfried:

Chase Infiniti:

Venus Williams:

Zoë Kravitz:

Doja Cat:

Claire Foy:

Rosé:

Connor Storrie:

Charli XCX:

Emma Chamberlain:

Naomi Osaka:

Carbi B:

Ciara - Russell Wilson:

Τyla:

Keke Palmer:

Sinéad Burke:

To μοντέλο και ακτιβίστρα Lauren Wasser:

Jennie:

Lauren Sánchez Bezos:

Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
