ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τα μαγικά υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας στο Μουσείο Μπενάκη

Αριστουργηματική χειροτεχνία από ένα μικρό χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα. 

The LiFO team
The LiFO team
Τα μαγικά υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας στο Μουσείο Μπενάκη Facebook Twitter
Κιλίμι. Δέντρο της ζωής. Περίπου 1905. Υφασμένο από την Ελένη Νικολάου Μανούση (ΕΜ) (γ. 1885–;). Συλλογή Χρυσαφίας Σίνη, Γεράκι. Φωτ.: Βασίλης Γεωργιάδης.
0

Η έκθεση «Υφαίνοντας όνειρα. Κιλίμια από το Γεράκι, Λακωνίας» παρουσιάζει υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας, ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα. 

Το Γεράκι φημίζεται για την τέχνη του όρθιου αργαλειού, μια παράδοση με ρίζες που εκτείνονται σε βάθος χιλιετιών, όπως τεκμηριώνεται από ανασκαφικά ευρήματα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής περιόδου. Ως αναγνώριση αυτής της μακραίωνης παράδοσης, η υφαντική τέχνη του Γερακίου εντάχθηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται κιλίμια υφασμένα για προίκες, καθώς και συναφή αντικείμενα, χρονολογημένα από τον 17ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υφαντά με παραστάσεις γυναικών και ανδρών, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα σε τοπία εμπνευσμένα από την αφθονία της φύσης και εμπλουτισμένα με συμβολικά μοτίβα. 

Ο ρόλος της υφαντικής ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος τόσο με την οικιακή όσο και με την εμπορική χρήση, καθώς οι υφάντρες δημιουργούσαν κιλίμια είτε για προίκες είτε για τον οικιακό εξοπλισμό. Ένα λεπτοδουλεμένο κιλίμι, δαπανηρό στην απόκτησή του, αποτελούσε ένδειξη ευμάρειας και κοινωνικής θέσης του κατόχου του, καθιστώντας το πολύτιμο απόκτημα και οικογενειακό κειμήλιο. Τα ταγάρια εξυπηρετούσαν καθημερινές ανάγκες, αλλά χρησιμοποιούνταν και για τη μεταφορά των γαμήλιων πιτών. Γερακίτικα κιλίμια έχουν επίσης προσφερθεί ως τάματα σε τοπικές εκκλησίες και μοναστήρια. Οι Γερακίτισσες υφάντρες έχουν αναγνωριστεί στο πέρασμα του χρόνου για την εξαιρετική τους τέχνη, αποσπώντας βραβεία, μεταξύ άλλων, στην Παγκόσμια Έκθεση της Βιέννης το 1873 και στην 8η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 1933. 

Τα μαγικά υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας στο Μουσείο Μπενάκη Facebook Twitter
Κιλίμι. Δέντρο της ζωής με γαμήλια πομπή και τα αρχικά ΓΠ. 19ος αιώνας. Συλλογή Κωνσταντίνου Ο. Παχή, Αθήνα. Φωτ.: Λεωνίδας Κουργιαντάκης.
Τα μαγικά υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας στο Μουσείο Μπενάκη Facebook Twitter
Κιλίμι. Δέντρο της ζωής με οργανοπαίκτη. Περίπου 1895. Υφασμένο από τη Μαριγώ Ν. Στρατάκου (ΜΝΣ) για την προίκα της Αδαμαντίας (Διαμάντως) Νικολάου Στρατάκου (1883–1969). Συλλογή Μαρίας Μανώκα, Γεράκι. Φωτ.: Βασίλης Γεωργιάδης.

Η φήμη της υφαντικής τέχνης συνέβαλε ώστε, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, το χωριό να προσελκύσει το ενδιαφέρον καλλιτεχνών, λόγιων και λαογράφων. Μεταξύ 1931 και 1934, η  Έλλη Παπαδημητρίου ανέθεσε στον νεαρό τότε Γιάννη Τσαρούχη να φιλοτεχνήσει μια σειρά σχεδίων για την εταιρεία Ελληνικές Τέχνες Α.Ε. Ανάμεσα στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και ένα ταγάρι υφασμένο στο Γεράκι. Ο Φώτης Κόντογλου επισκέφθηκε το χωριό το 1936 και σχεδίασε τα σπίτια και τις βυζαντινές εκκλησίες του οικισμού, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει στον γειτονικό λόφο. Αργότερα δημοσίευσε ένα σχετικό κείμενο στο έργο του Ο Καστρολόγος.

Η έκθεση αναδεικνύει τη σχέση του Γερακίου με σημαντικούς καλλιτέχνες και διανοούμενους εκείνης της εποχής, εντάσσοντας το χωριό σε ευρύτερα καλλιτεχνικά και πνευματικά δίκτυα, μέσα από τα οποία αποτυπώθηκε η ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου, στην οποία εντάσσεται και η υφαντική παράδοση. 

Τα μαγικά υφαντά από το Γεράκι Λακωνίας στο Μουσείο Μπενάκη Facebook Twitter
Ταγάρι με τρεις σειρές αλληλένδετων τριγώνων (κούπες). Περίπου 1900. Συλλογή Διαμάντως Δαλιάνη-Θεοδωροπούλου, Γεράκι. Φωτ.: Σάρον Γκερστέλ.

Η πλούσια εικονογραφημένη ομότιτλη έκδοση που υπογράφουν οι επιμελήτριες της έκθεσης, παρουσιάζει την ιστορία του χωριού και τη λεπτομερή περιγραφή 108 κιλιμιών και ταγαριών, που προέχονται από ιδιωτικές και εκκλησιαστικές συλλογές. Η έρευνα και η έκδοση είναι καρπός μιας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακίου μαζί με τη «Γέφυρα», ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και του Πανεπιστημίου Simon Fraser στο Βανκούβερ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Info:

Η έκθεση «Υφαίνοντας Όνειρα. Κιλίμια από το Γεράκι» έχει ξεκινήσει ήδη στο Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 26 Ιουλίου 2026. Την έκθεση επιμελούνται η Sharon Gerstel και η Σοφία Πιτούλη, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει ο Παύλος Θανόπουλος.


 

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Πολιτισμός / Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο βίντεο του Gender Liberation Movement, που μετατρέπει τον περίφημο cerulean μονόλογο της Μιράντα Πρίστλι σε καυστικό μάθημα για τη σχέση των τρανς δικαιωμάτων με την queer απελευθέρωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / «Όχι» στον δισεκατομμυριούχο Μπολορέ: Εκατοντάδες συγγραφείς εγκαταλείπουν μαζικά τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
THE LIFO TEAM
Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
THE LIFO TEAM
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Πολιτισμός / Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
THE LIFO TEAM
Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
THE LIFO TEAM
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 