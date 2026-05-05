Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η Ντομινίκ Τζάκσον παίρνει έναν από τους πιο διάσημους μονόλογους του The Devil Wears Prada και τον μετατρέπει σε μάθημα για το φύλο, την queer μνήμη και την τρανς απελευθέρωση.

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο σκετς του Gender Liberation Movement, εμπνευσμένο από τη σκηνή όπου η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ, εξηγεί στην Άντι Σακς της Αν Χάθαγουεϊ ότι ακόμη και το φαινομενικά αδιάφορο μπλε πουλόβερ της έχει περάσει πρώτα από την υψηλή μόδα, τα περιοδικά και την αγορά.

Στη νέα εκδοχή, η μόδα παραμένει το σκηνικό, αλλά το μάθημα αλλάζει πεδίο. Η Τζάκσον εμφανίζεται ως αυστηρή αρχισυντάκτρια μόδας, σε ένα δωμάτιο όπου παρουσιάζονται μπλουζάκια με συνθήματα όπως Protect The Dolls και Hands Off My 'Mones. Όταν ένας νέος βοηθός αντιμετωπίζει τα τρανς ζητήματα ως κάτι που δεν τον αφορά, η Τζάκσον τον σταματά και ξεκινά τη δική της εκδοχή του cerulean μονολόγου.

Η Ντομινίκ Τζάκσον ως αυστηρή αρχισυντάκτρια μόδας στο βίντεο του Gender Liberation Movement, που ξαναγράφει τον περίφημο cerulean μονόλογο του The Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο. Photo: Courtesy of Gender Liberation Movement

Το βίντεο θυμίζει ότι οι αγώνες για τα τρανς δικαιώματα δεν είναι ξεχωριστοί από την ευρύτερη ιστορία της LGBTQ+ απελευθέρωσης. Η Τζάκσον συνδέει τις σημερινές επιθέσεις σε ζητήματα όπως οι τουαλέτες, ο αθλητισμός και οι ορμόνες με μια μεγαλύτερη πολιτική στρατηγική που δεν αφορά μόνο τα τρανς άτομα, αλλά ολόκληρη την queer κοινότητα.

Η επιλογή του Devil Wears Prada δεν είναι τυχαία. Ο αρχικός μονόλογος της Μιράντα Πρίστλι έδειχνε πώς κάτι που μοιάζει προσωπικό και ασήμαντο είναι ήδη αποτέλεσμα ενός ολόκληρου συστήματος αποφάσεων, εξουσίας και αισθητικής. Στην εκδοχή της Τζάκσον, το ίδιο σχήμα χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κανείς δεν βρίσκεται έξω από την πολιτική του φύλου, όσο κι αν νομίζει ότι μπορεί να τη βλέπει από απόσταση.

Στο σκετς συμμετέχουν επίσης οι Yên Sen και Kay Porter ως fashion editors, ο Lío Mehiel ως art director και ο Kota ως νέος βοηθός μόδας. Το βίντεο λειτουργεί ταυτόχρονα ως pop αναφορά, πολιτικό PSA και queer μάθημα ιστορίας, πατώντας πάνω σε μια σκηνή που εδώ και χρόνια κυκλοφορεί σαν cult κώδικας μέσα στην ποπ κουλτούρα.

Το Gender Liberation Movement συνδέει το βίντεο με την καμπάνια Gender Liberation Is For Every/Body, με στόχο να συγκεντρώσει 250.000 δολάρια μέχρι το τέλος του Pride Month για τη συνέχιση της δράσης του υπέρ των τρανς δικαιωμάτων. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2024 και έχει πραγματοποιήσει δράσεις ενάντια σε περιορισμούς στην πρόσβαση τρανς νέων σε gender-affirming φροντίδα, καθώς και διαμαρτυρίες για την προστασία τρανς παιδιών και οικογενειών.

Η Τζάκσον, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το Pose και έχει συνδεθεί με την ballroom και τρανς ορατότητα, χρησιμοποιεί εδώ τη γλώσσα της μόδας για να πει κάτι πολύ απλό και πολύ δύσκολο: τα δικαιώματα δεν ασφαλίζονται μία φορά και για πάντα, ούτε διαχωρίζονται καθαρά μέσα στην ίδια κοινότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό, έξυπνο και πολύ αιχμηρό βίντεο: ο cerulean μονόλογος, μόνο που αυτή τη φορά το μάθημα δεν αφορά ένα πουλόβερ. Αφορά το ποιος νομίζει ότι μπορεί να εξαιρεθεί από την επίθεση όταν η επίθεση ξεκινά από τους πιο ευάλωτους.

Με στοιχεία από Them και Gender Liberation Movement.