ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας»

Ανάμεσά τους και η μοναδική περίπτωση αποκλεισμού, αλλά και σταρ που έχουν επικρίνει ανοιχτά τη διοργάνωση

The LiFO team
The LiFO team
MET GALA ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΑΝΝΑ ΓΟΥΝΤΟΥΡ Facebook Twitter
Ντόναλντ Τραμπ και Άννα Γουίντουρ / Φωτ.: Getty Images
0

Το Met Gala, η πιο προβεβλημένη βραδιά της μόδας, συγκεντρώνει κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάματος. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να βρεθούν στο κόκκινο χαλί και σε μία περίπτωση, η απουσία δεν είναι καν επιλογή.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποκλεισμών και αποχών:

1. Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει αποκλειστεί ρητά από το Met Gala.

Η Άννα Γουίντουρ το επιβεβαίωσε το 2017, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιον δεν θα καλούσε ποτέ ξανά στην εκδήλωση. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Ντόναλντ Τραμπ».

2. Τίνα Φέι

Η Τίνα Φέι έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της εκδήλωσης, την οποία είχε παρακολουθήσει μόνο μία φορά, το 2010.

Σε συνέντευξή της το 2015, τη χαρακτήρισε «παρέλαση ηλιθίων».

«Αν είχες ένα εκατομμύριο χέρια, όλοι όσοι θα ήθελες να χτυπήσεις στον κόσμο είναι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Προφανώς, δεν θα ξαναπάω ποτέ».

Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας» Facebook Twitter
Η Τίνα Φέι / Φωτ.: EPA, αρχείου

3. Τζακ Σλόσμπεργκ

Ο εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι, Τζακ Σλόσμπεργκ, έχει επίσης καλέσει σε αποχή από το Met Gala.

Το 2025 δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει καλά σε προηγούμενες εμφανίσεις του, δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια εκδήλωση.

«Μου αρέσει να διασκεδάζω και έχω πάει στο Met Gala στο παρελθόν», είπε. «Αλλά φέτος, με τόσα να συμβαίνουν στον κόσμο και στη χώρα, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να πάω».

Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας» Facebook Twitter
Ο Τζακ Σλόσμπεργκ / Φωτ.: EPA, αρχείου

4. Λίλι Ράινχαρτ

Η ηθοποιός Λίλι Ράινχαρτ άσκησε έμμεση αλλά έντονη κριτική στο Met Gala του 2022, στοχοποιώντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη δίαιτα και την εικόνα σώματος.

Μετά την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, η Ράινχαρτ έγραψε: «Να περπατάς στο κόκκινο χαλί και να λες ότι πεινάς… επειδή δεν έχεις φάει υδατάνθρακες για έναν μήνα… μόνο και μόνο για να χωρέσεις σε ένα φόρεμα; Είναι τόσο λάθος. Σε τόσα επίπεδα».

Κάλεσε επίσης το κοινό να «σταματήσει να στηρίζει τέτοιες βλαβερές διασημότητες». Αργότερα δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα προσκληθεί ξανά: «Ήταν διασκεδαστικό, αλλά μετά από όσα είπα, δεν νομίζω ότι θα με καλέσουν πάλι».

Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας» Facebook Twitter
Η Λίλι Ράινχαρτ / Φωτ.: EPA, αρχείου

5. Ζέιν Μάλικ

Ο Ζέιν Μάλικ, που είχε παραστεί το 2016, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει.

Σε συνέντευξή του το 2018, χαρακτήρισε την εκδήλωση επιφανειακή: «Θα προτιμούσα να κάθομαι στο σπίτι και να κάνω κάτι παραγωγικό, παρά να ντύνομαι με πανάκριβα ρούχα και να φωτογραφίζομαι».

Πρόσθεσε ότι η λογική του «κοίτα με πόσο υπέροχος είμαι» δεν του ταιριάζει.

6. Τιμ Γκαν

Ο παρουσιαστής του Project Runway, Τιμ Γκαν, αποκλείστηκε από την εκδήλωση μετά από διαμάχη με την Άννα Γουίντουρ.

Όπως έχει πει, η ρήξη προκλήθηκε όταν περιέγραψε δημόσια ένα περιστατικό στο οποίο η Γουίντουρ μεταφέρθηκε από σωματοφύλακες σε επίδειξη μόδας. Από τότε, όπως σημείωσε, βρίσκονται σε «ανοιχτό πόλεμο».

7. Έιμι Σούμερ

Η Έιμι Σούμερ έχει επίσης επικρίνει το Met Gala για την υπερβολή του.

«Είναι άνθρωποι που προσποιούνται ότι κάνουν συζήτηση. Δεν μου αρέσει αυτή η φάρσα», δήλωσε σε συνέντευξή της. «Είμαστε ντυμένοι σαν… ανόητοι. Δεν με ενδιαφέρει».

Παρότι αργότερα επέστρεψε στην εκδήλωση, η στάση της παραμένει χαρακτηριστική της κριτικής που δέχεται το gala.

8. Ντέμι Λοβάτο

Η Ντέμι Λοβάτο έχει περιγράψει την εμπειρία της στο Met Gala ως ιδιαίτερα αρνητική.

Αναφερόμενη στην παρουσία της το 2016, δήλωσε ότι ένιωσε τόσο άβολα που σκέφτηκε να επιστρέψει στο αλκοόλ: «Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο άβολα που ήθελα να πιω».

Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας» Facebook Twitter
Η Ντέμι Λοβάτο / Φωτ.: EPA, αρχείου

Όπως εξήγησε, είχε μια δυσάρεστη εμπειρία με άλλο άτομο στην εκδήλωση και ένιωσε ότι το περιβάλλον ήταν «κλειστό» και αποκλειστικό. Μετά το gala, πήγε απευθείας σε συνάντηση των Αλκοολικών Ανώνυμων.

«Φορούσα ακόμη κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και ένιωθα πιο κοντά με τους ανθρώπους εκεί — που αντιμετώπιζαν τις ίδιες δυσκολίες με εμένα — παρά με όσους ήταν στο Met Gala», ανέφερε.

Παρά την εμπειρία της, επέστρεψε στην εκδήλωση το 2024.

Με πληροφορίες από People

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
THE LIFO TEAM
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
THE LIFO TEAM
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
THE LIFO TEAM
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
THE LIFO TEAM
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
THE LIFO TEAM
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
THE LIFO TEAM
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Jarvis Cocker πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Πολιτισμός / Ο Τζάρβις Κόκερ πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορά.
THE LIFO TEAM
 
 