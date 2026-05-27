Νεκρό 10χρονο αγόρι στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Την Πέμπτη η νεκροψία-νεκροτομή, για να αποσαφηνιστεί πώς έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στις Σέρρες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές σχετικά με τον θάνατο του 10χρονου παιδιού στις Σέρρες, το οποίο ανασύρθηκε από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια.

Για τον θάνατο του 10χρονου στις Σέρρες, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Νεκρός 10χρονος στις Σέρρες: Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Οι αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, εντός του αρδευτικού καναλιού περνούσε ηλεκτροφόρο καλώδιο, το οποίο μπορεί να επέφερε τον θάνατο του 10χρονου στις Σέρρες.

Οι αρχές, όπως έκανε γνωστό ο τηλεοπτικός σταθμός, εξετάζουν το σενάριο της ηλεκτροπληξίας ως αιτία θανάτου του ανήλικου παιδιού. Όπως ειπώθηκε, αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, για να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο έχασε τη ζωή του.

