ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.

The LiFO team
The LiFO team
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ» Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε στις Κάννες για την Παλαιστίνη, αλλά και για κάτι μεγαλύτερο: για το παράδοξο να γίνονται τα φεστιβάλ κινηματογράφου από τους λίγους χώρους όπου μπορούν ακόμη να ειπωθούν δημόσια όσα η πολιτική συχνά αποφεύγει.

Η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός βρέθηκε στο Rendez-vous with Cate Blanchett, συζήτηση στο επίσημο πρόγραμμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών, μπροστά σε κοινό διαπιστευμένων, κινηματογραφιστών, κριτικών και διεθνών μέσων. Το Φεστιβάλ Καννών είχε παρουσιάσει τη συζήτηση ως μέρος των επίσημων συναντήσεων με σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου σινεμά.

Η παρέμβασή της ήρθε όταν μέλος του κοινού την ευχαρίστησε για τη στάση της υπέρ των Παλαιστινίων. Η Μπλάνσετ απάντησε ότι είναι «θλιβερή κατάσταση» να μοιάζουν τα φεστιβάλ κινηματογράφου σαν οι μόνοι χώροι όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για πολέμους, συγκρούσεις και γενοκτονίες, «λες και πρόκειται να λυθούν εδώ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό τέτοια ζητήματα να παραμένουν στη δημόσια συζήτηση, αλλά ευχήθηκε οι ερωτήσεις στα κοινοβούλια του κόσμου να ήταν πιο ειλικρινείς και πιο προσανατολισμένες σε λύσεις. «Είναι φρικτό και εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει στον κόσμο», είπε, σύμφωνα με το Ahram Online.

Η Μπλάνσετ έχει εκφράσει εδώ και καιρό τη στήριξή της στους Παλαιστινίους. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ αργότερα, σε παρέμβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε πει ότι δεν είναι πολιτικός ούτε ειδικός αναλυτής, αλλά «μάρτυρας» του ανθρώπινου κόστους του πολέμου, της βίας και των διωγμών.

Η νέα της τοποθέτηση στις Κάννες συνδέεται και με τη δουλειά της γύρω από τον εκτοπισμό. Τη Δευτέρα, η Μπλάνσετ παρουσίασε μαζί με το Hubert Bals Fund του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ τους πέντε δημιουργούς που επιλέχθηκαν για τον δεύτερο κύκλο του Displacement Film Fund, ενός προγράμματος που στηρίζει κινηματογραφιστές οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου ή δουλεύουν πάνω σε ιστορίες αναγκαστικής μετακίνησης. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Παλαιστινοαμερικανός κωμικός και δημιουργός Μοχάμεντ Άμερ και η Παλαιστίνια σκηνοθέτις Ανμαρί Ζακίρ.

Το Displacement Film Fund ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Μπλάνσετ, η οποία είναι και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει χώρο σε δημιουργούς που έχουν βιώσει τον εκτοπισμό ή αφηγούνται ιστορίες προσφυγιάς, πολέμου και απώλειας πατρίδας.

Η φετινή παρουσία της Μπλάνσετ στις Κάννες, επομένως, δεν περιορίστηκε σε μια δήλωση. Συνδέθηκε με μια πιο σταθερή δημόσια στάση γύρω από την Παλαιστίνη, τους πρόσφυγες και την ανάγκη να μη βγαίνουν οι ανθρωπιστικές κρίσεις από το οπτικό πεδίο μόλις αλλάζει ο κύκλος των ειδήσεων.


Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία της φράσης της. Όχι ότι τα φεστιβάλ μπορούν να λύσουν πολέμους. Αλλά ότι, σε μια εποχή όπου πολλοί θεσμοί σιωπούν ή μιλούν με μισόλογα, ακόμη και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου μπορεί να γίνει χώρος όπου η σιωπή δεν περνάει τόσο εύκολα για ουδετερότητα.

με στοιχεία από Ahran

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Cate Blanchett, George Clooney και Meryl Streep στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Τech & Science / Η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Μέριλ Στριπ στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Η Κέιτ Μπλάνσετ συνιδρύει το RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Στο Jim Queen, ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight και ένας queer influencer ψάχνει τη θεραπεία στο Παρίσι. Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, μετατρέποντας την ετεροφυλοφιλία σε camp ταινία τρόμου για τη gay σκηνή.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ακυρώνει την παρουσία της στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χάνει την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Η 84χρονη σταρ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών, όπου θα λάμβανε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας της, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο.
THE LIFO TEAM
 
 