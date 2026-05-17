Μεσαιωνικό σημειωματάριο ηλικίας 800 ετών βρέθηκε σε γερμανική τουαλέτα

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο κέντρο του Πάντερμπορν ανακάλυψαν ένα σπάνιο μεσαιωνικό σημειωματάριο που παρέμεινε θαμμένο μέσα σε μια αποχέτευση για σχεδόν 800 χρόνια.

Το μικρό αντικείμενο, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου της δημοτικής διοίκησης, διατηρήθηκε σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση χάρη στο υγρό και αεροστεγές έδαφος κάτω από τους δρόμους της πόλης.

Το σημειωματάριο χρονολογείται στον 13ο ή 14ο αιώνα και είναι κατασκευασμένο από δέρμα, ξύλο και κερί. Ειδικοί από την Περιφερειακή Ένωση της Βεστφαλίας-Λίπε, γνωστή ως LWL, περιγράφουν το εύρημα ως μία από τις πιο ασυνήθιστες μεσαιωνικές ανακαλύψεις που έχουν γίνει ποτέ στην περιοχή.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το σημειωματάριο ανάμεσα σε απορρίμματα, μαζί με αγγεία, μικρά κομμάτια υφασμάτων, ψάθες, κομμάτια ξύλινων βαρελιών και ένα μαχαίρι.

Το σημειωματάριο που εντοπίστηκε σε ανασκαφή στη Γερμανία

Το βιβλίο έχει διαστάσεις μόλις 10 επί 7,5 εκατοστά. Στο εσωτερικό του υπάρχουν δέκα σελίδες επικαλυμμένες με κερί, οι περισσότερες από τις οποίες είναι γραμμένες και στις δύο πλευρές. Οι σελίδες ήταν δεμένες μέσα σε ένα διακοσμημένο δερμάτινο εξώφυλλο με ανάγλυφες σειρές κρίνων, ένα σύμβολο που στον Μεσαίωνα συνδεόταν με την αγνότητα και την υψηλή κοινωνική θέση.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ιδιοκτήτης ήταν πιθανώς ένας έμπορος από το μεσαιωνικό Πάντερμπορν. Εκείνη την εποχή, οι έμποροι ανήκαν σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων με δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Το κείμενο μέσα στο σημειωματάριο είναι γραμμένο στα λατινικά, κάτι που υποδηλώνει επίσης έναν μορφωμένο ιδιοκτήτη από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις.

Τα πρώτα συμπεράσματα υποδηλώνουν ότι το σημειωματάριο περιείχε σύντομες σημειώσεις, πιθανώς σχετικές με το εμπόριο, τα οικονομικά ή προσωπικά θέματα. Η γραφή φαίνεται αυθόρμητη και πρακτική παρά επίσημη. Οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν ότι το κείμενο εκτείνεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με τον τρόπο που γραφόταν το σημειωματάριο, αν και η γραφή φαίνεται να προέρχεται από ένα μόνο άτομο.

Το αντικείμενο λειτουργούσε ως επαναχρησιμοποιήσιμη κέρινη πινακίδα. Οι μεσαιωνικοί συγγραφείς χάραζαν λέξεις στην επιφάνεια του κεριού χρησιμοποιώντας μία γραφίδα από μέταλλο, κόκαλο ή ελεφαντόδοντο. Το αιχμηρό άκρο χάραζε γράμματα στο κερί, ενώ το επίπεδο άκρο διέγραφε παλαιότερο κείμενο κάνοντας λεία την επιφάνεια. Λόγω αυτής της διαδικασίας, ίχνη παλαιότερης διαγραμμένης γραφής εξακολουθούν να υπάρχουν κάτω από μεταγενέστερες σημειώσεις.

Οι συντηρητές αναφέρουν ότι το σημειωματάριο εμφανίστηκε αρχικά ως ένας υγρός σβώλος χώματος όταν έφτασε στο εργαστήριο συντήρησης στο Μύνστερ. Ο καθαρισμός αποκάλυψε ένα σχεδόν άθικτο αντικείμενο με διατηρημένες επιφάνειες από κερί και ευανάγνωστες γραμμές γραφής σε καλλιγραφικό στυλ. Οι σελίδες είχαν συμπιεστεί τόσο σφιχτά κάτω από το έδαφος, ώστε το χώμα να μην έχει εισχωρήσει σχεδόν καθόλου στο εσωτερικό. Το ξύλο επίσης δεν παρουσίασε σοβαρή αλλοίωση, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση του κεριού.

Η διατήρηση του ευρήματος

Η ίδια η αποχέτευση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του σημειωματάριου. Οι υγρές και φτωχές σε οξυγόνο συνθήκες επιβράδυναν τη φθορά οργανικών υλικών όπως το δέρμα, το ξύλο και το κερί. Παρόμοια ευρήματα έχουν εμφανιστεί σε μεσαιωνικές πόλεις όπως το Λύμπεκ και το Λύνεμπουργκ, όπου το εμποτισμένο με νερό έδαφος διατήρησε εύθραυστα αντικείμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, οι αρχαιολόγοι ανέσυραν μόνο θραύσματα. Ερευνητές στο Πάντερμπορν αναφέρουν ότι δεν έχει βρεθεί στο παρελθόν κανένα πλήρες μεσαιωνικό σημειωματάριο αυτού του τύπου στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τώρα τεχνολογία απεικόνισης και ανάλυση υλικών για να μελετήσουν το αντικείμενο λεπτομερώς. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να εξετάσουν τη σύνθεση του κεριού και του ξύλου, να προσδιορίσουν χρωστικές ουσίες ή μίγματα ρητίνης και να καθορίσουν πώς κατασκευάστηκε το σημειωματάριο. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταγραφή του δύσκολου λατινικού κειμένου. Οι ειδικοί αναμένουν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, καθώς τμήματα της γραφής έχουν ξεθωριάσει ή έχουν αντικατασταθεί.

Ο χώρος της ανασκαφής βρίσκεται κοντά στο πρώην μοναστήρι Abdinghof, μια περιοχή που συνδέεται με εύπορους μεσαιωνικούς κατοίκους. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πέντε αποχωρητήρια κατά τη διάρκεια του έργου, το καθένα από τα οποία ήταν θαμμένο κάτω από μεταγενέστερα κτίρια. Τα υπολείμματα υφασμάτων από την ίδια απόθεση περιλάμβαναν μετάξι κομμένο σε μικρά ορθογώνια κομμάτια, τα οποία οι ερευνητές πιστεύουν ότι ενδέχεται να είχαν επαναχρησιμοποιηθεί ως χαρτί υγείας αφού το ύφασμα είχε φθαρεί.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πώς κατέληξε το σημειωματάριο στον πυθμένα της αποχέτευσης. Μια απλή εξήγηση είναι ότι ο ιδιοκτήτης το έριξε κατά λάθος. Εάν οι αρχαιολόγοι καταφέρουν να συνδέσουν την αποχέτευση με μια συγκεκριμένη μεσαιωνική ιδιοκτησία μέσω ιστορικών αρχείων, το σημειωματάριο θα μπορούσε τελικά να συνδεθεί με ένα πραγματικό άτομο που ζούσε στο Πάντερμπορν πριν από αιώνες.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine