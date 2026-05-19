Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Η Σάρον Στόουν ξέρει καλά πώς να κάνει είσοδο στις Κάννες. Αυτή τη φορά, το έκανε βρίσκοντας και ένα μικρό κενό στον νέο κανονισμό του φεστιβάλ περί "γυμνότητας."

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Fjord, φορώντας μια στράπλες κεντημένη τουαλέτα και ασορτί κάπα από τη συλλογή ραπτικής του οίκου Miss Sohee για το 2026. Το σύνολο είχε κρυστάλλους, μαύρες χάντρες, λουλουδένια κεντήματα και ένα λιλά κεντρικό κομμάτι που έδινε στο φόρεμα σχεδόν γλυπτική γραμμή.

Η κάπα ήταν το πραγματικό παιχνίδι. Οι Κάννες έχουν κάνει φέτος πιο αυστηρούς τους κανόνες για το κόκκινο χαλί, απαγορεύοντας τα πολύ ογκώδη σύνολα όταν εμποδίζουν την κίνηση των καλεσμένων ή δυσκολεύουν την είσοδο στην αίθουσα. Ο κανονισμός αναφέρεται κυρίως σε ρούχα με μεγάλες ουρές. Δεν λέει, όμως, τίποτα τόσο συγκεκριμένο για τις κάπες.

Η Στόουν εκμεταλλεύτηκε ακριβώς αυτό το μικρό περιθώριο. Δεν φόρεσε ένα φόρεμα που απλωνόταν στο χαλί, αλλά μια θεαματική κάπα που μπορούσε να ανοίγει, να κινείται και να φωτογραφίζεται χωρίς να μοιάζει με απαγορευμένη υπερβολή. Ένα κόλπο περισσότερο παλιάς σταρ παρά απλής εμφάνισης.

Το look ολοκληρώθηκε με λαμπερό clutch, διαμαντένια κοσμήματα και πολύ ψηλές πλατφόρμες, κρατώντας τη Στόουν στο γνώριμο έδαφος όπου η λάμψη δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια για να υπάρξει.

Η εμφάνισή της έρχεται σε μια χρονιά όπου οι Κάννες προσπαθούν να βάλουν περισσότερη τάξη στο κόκκινο χαλί. Εκτός από τα πολύ ογκώδη σύνολα, το φεστιβάλ έχει ξεκαθαρίσει ότι η γυμνότητα δεν επιτρέπεται στο κόκκινο χαλί ή σε άλλους χώρους του φεστιβάλ. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές εμφανίσεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όρια των κανόνων, με διάφανα υφάσματα, εμφανή εσώρουχα και φορέματα που κινούνται ανάμεσα στο επιτρεπτό και το προκλητικό.

Οι Κάννες απαγόρευσαν τη γυμνότητα για λόγους ευπρέπειας. Ευτυχώς, η υποκρισία επιτρέπεται ακόμη κανονικά.

Η Σάρον Στόουν δεν πήγε προς τα εκεί. Δεν χρειάστηκε. Έβαλε μια κάπα, χαμογέλασε στους φωτογράφους και θύμισε στις Κάννες κάτι απλό: όταν το σώμα απαγορεύεται, μένει πάντα ο τρόπος να γδυθείς χωρίς να βγάλεις τίποτα.

με στοιχεία από Instyle