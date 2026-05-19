ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Η Σάρον Στόουν ξέρει καλά πώς να κάνει είσοδο στις Κάννες. Αυτή τη φορά, το έκανε βρίσκοντας και ένα μικρό κενό στον νέο κανονισμό του φεστιβάλ περί "γυμνότητας."

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Fjord, φορώντας μια στράπλες κεντημένη τουαλέτα και ασορτί κάπα από τη συλλογή ραπτικής του οίκου Miss Sohee για το 2026. Το σύνολο είχε κρυστάλλους, μαύρες χάντρες, λουλουδένια κεντήματα και ένα λιλά κεντρικό κομμάτι που έδινε στο φόρεμα σχεδόν γλυπτική γραμμή.

Η κάπα ήταν το πραγματικό παιχνίδι. Οι Κάννες έχουν κάνει φέτος πιο αυστηρούς τους κανόνες για το κόκκινο χαλί, απαγορεύοντας τα πολύ ογκώδη σύνολα όταν εμποδίζουν την κίνηση των καλεσμένων ή δυσκολεύουν την είσοδο στην αίθουσα. Ο κανονισμός αναφέρεται κυρίως σε ρούχα με μεγάλες ουρές. Δεν λέει, όμως, τίποτα τόσο συγκεκριμένο για τις κάπες.

Η Στόουν εκμεταλλεύτηκε ακριβώς αυτό το μικρό περιθώριο. Δεν φόρεσε ένα φόρεμα που απλωνόταν στο χαλί, αλλά μια θεαματική κάπα που μπορούσε να ανοίγει, να κινείται και να φωτογραφίζεται χωρίς να μοιάζει με απαγορευμένη υπερβολή. Ένα κόλπο περισσότερο παλιάς σταρ παρά απλής εμφάνισης.

Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Το look ολοκληρώθηκε με λαμπερό clutch, διαμαντένια κοσμήματα και πολύ ψηλές πλατφόρμες, κρατώντας τη Στόουν στο γνώριμο έδαφος όπου η λάμψη δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια για να υπάρξει.

Η εμφάνισή της έρχεται σε μια χρονιά όπου οι Κάννες προσπαθούν να βάλουν περισσότερη τάξη στο κόκκινο χαλί. Εκτός από τα πολύ ογκώδη σύνολα, το φεστιβάλ έχει ξεκαθαρίσει ότι η γυμνότητα δεν επιτρέπεται στο κόκκινο χαλί ή σε άλλους χώρους του φεστιβάλ. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές εμφανίσεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όρια των κανόνων, με διάφανα υφάσματα, εμφανή εσώρουχα και φορέματα που κινούνται ανάμεσα στο επιτρεπτό και το προκλητικό.

Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή Facebook Twitter
Οι Κάννες απαγόρευσαν τη γυμνότητα για λόγους ευπρέπειας. Ευτυχώς, η υποκρισία επιτρέπεται ακόμη κανονικά.

Η Σάρον Στόουν δεν πήγε προς τα εκεί. Δεν χρειάστηκε. Έβαλε μια κάπα, χαμογέλασε στους φωτογράφους και θύμισε στις Κάννες κάτι απλό: όταν το σώμα απαγορεύεται, μένει πάντα ο τρόπος να γδυθείς χωρίς να βγάλεις τίποτα.

με στοιχεία από Instyle

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Στο Jim Queen, ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight και ένας queer influencer ψάχνει τη θεραπεία στο Παρίσι. Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, μετατρέποντας την ετεροφυλοφιλία σε camp ταινία τρόμου για τη gay σκηνή.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ακυρώνει την παρουσία της στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χάνει την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Η 84χρονη σταρ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών, όπου θα λάμβανε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας της, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο.
THE LIFO TEAM
 
 