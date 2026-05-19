Μια ταινία για την queer πατρότητα έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της αγοράς των Καννών

Το Club Kid του Jordan Firstman έγινε η πρώτη μεγάλη συμφωνία της φετινής αγοράς των Καννών και κατέληξε στην A24, σχεδόν σαν να είχε φτιαχτεί για εκείνη.

Σύμφωνα με το Variety, η εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας σε όλο τον κόσμο για περίπου 17 εκατ. δολάρια, μετά από έντονο ενδιαφέρον στις Κάννες. Για το φιλμ είχαν κινηθεί, μεταξύ άλλων, οι Mubi, Focus Features, Searchlight και Netflix, πριν επικρατήσει η A24.

Το ενδιαφέρον άρχισε να μεγαλώνει αμέσως μετά την πρεμιέρα του Club Kid στο Un Certain Regard. Το Deadline και το Hollywood Reporter το περιγράφουν ως μία από τις ταινίες που συζητήθηκαν περισσότερο στο πρώτο μέρος του φεστιβάλ, με θερμή υποδοχή από το κοινό και πολύλεπτο χειροκρότημα στην αίθουσα Debussy.

Η Κάρα Ντελεβίν και ο Jordan Firstman στις Κάννες, όπου το Club Kid έγινε ένα από τα πιο συζητημένα queer breakout της φετινής αγοράς.

Ο Jordan Firstman είναι Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός, σεναριογράφος και δημιουργός που έγινε γνωστός μέσα από τα σύντομα κωμικά βίντεο και τις μιμήσεις του στα social media, πριν περάσει στην τηλεόραση και το σινεμά. Για ένα νεότερο queer κοινό, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες που γεννήθηκαν στο ίντερνετ και τώρα δοκιμάζουν τη θέση τους στη μεγάλη οθόνη.

Στο Club Kid, ο Firstman γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Υποδύεται έναν ξεπεσμένο διοργανωτή πάρτι στη νυχτερινή σκηνή της Νέας Υόρκης, έναν άντρα που έμεινε λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε μέσα στο ίδιο πάρτι. Η ζωή του αλλάζει όταν εμφανίζεται στην πόρτα του ο 10χρονος γιος που δεν ήξερε ότι είχε.

Από εκεί ξεκινά και το πραγματικό θέμα της ταινίας. Όχι απλώς η νύχτα, τα clubs και η queer ακαταστασία, αλλά η στιγμή που το πάρτι τελειώνει και κάποιος πρέπει να γίνει ενήλικος, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι ξέρει πώς γίνεται αυτό.

Η ταινία έχει υλικά που μοιάζουν ιδανικά για την A24: queer νυχτερινή κουλτούρα, κωμωδία, συναισθηματική αμηχανία, πατρότητα και έναν ήρωα που πρέπει να μεγαλώσει χωρίς να αποστειρωθεί.

Στο καστ βρίσκονται επίσης η Κάρα Ντελεβίν, ο Ντιέγκο Κάλβα, ο νεαρός Ρέτζι Άμπσολομ και ο Έλνταρ Ισγκαντάροφ. Σύμφωνα με το Deadline, κατά τη διάρκεια του χειροκροτήματος στις Κάννες η Ντελεβίν συγκινήθηκε, ενώ ο Firstman σήκωσε τον νεαρό συμπρωταγωνιστή του και άρχισε να φωνάζει το όνομά του μαζί με το κοινό.

Την παραγωγή υπογράφουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Άλεξ Κόκο του Anora και ο Γκέιλεν Κορ, μαζί με τους Ράιαν Χέλερ και Μάικλ Μπλουμ της Topic Studios. Η Topic χρηματοδότησε την ταινία, με τη Stay Gold ως συμπαραγωγό. Η πώληση έγινε από την UTA, με διεθνή υποστήριξη από τη Charades.

Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm από τον διευθυντή φωτογραφίας Άνταμ Νιούπορτ-Μπέρα, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε Emmy για τη δουλειά του στο The Studio.

Η συμφωνία έχει σημασία και για την ίδια την αγορά των Καννών. Σε μια χρονιά χωρίς τη συνηθισμένη χολιγουντιανή ισχύ και με πολλές ταινίες να φτάνουν στο φεστιβάλ έχοντας ήδη εξασφαλίσει διανομή, το Club Kid έγινε το πρώτο καθαρό σημάδι ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να κυνηγούν ταινίες με χαρακτήρα, ταυτότητα και πολιτισμικό νεύρο.

Ο Jordan Firstman στο photocall του Club Kid στις Κάννες, μαζί με τον νεαρό συμπρωταγωνιστή του, Ρέτζι Άμπσολομ.

Για τον Firstman, η A24 μοιάζει με πέρασμα σε άλλη πίστα. Μια queer ιστορία για τη νύχτα, τη φθορά και τον φόβο της ενηλικίωσης βγαίνει από τη μυθολογία του club και μπαίνει στο κέντρο του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά.

Και κάπως έτσι, η πρώτη μεγάλη συμφωνία των φετινών Καννών δεν ήρθε από ένα ασφαλές δράμα κύρους ή από μια ταινία με θωρακισμένη χολιγουντιανή λάμψη. Ήρθε από έναν άντρα που πρέπει να αποφασίσει αν θα μείνει παιδί της νύχτας ή αν θα γίνει, επιτέλους, πατέρας.

Με στοιχεία από Variety