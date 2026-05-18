Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Στο Jim Queen, ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight και ένας queer influencer ψάχνει τη θεραπεία στο Παρίσι. Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, μετατρέποντας την ετεροφυλοφιλία σε camp ταινία τρόμου για τη gay σκηνή.

Σκηνή από το Jim Queen. Φωτ.: Courtesy of Bobbypills / Umedia
Ένας μυστηριώδης ιός ξεσπά στο Παρίσι και αρχίζει να μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight. Αυτό είναι το εξωφρενικό εύρημα του Jim Queen, μιας γαλλικής κωμωδίας κινουμένων σχεδίων για ενήλικες, που έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές του Φεστιβάλ Καννών.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jim Parfait, ένας γυμνασμένος queer influencer και απόλυτος «Gym Queen» της παρισινής gay σκηνής. Όταν κολλάει τον ιό Heterosis, η ζωή του καταρρέει σχεδόν αμέσως: χάνει το στάτους του, τους followers του και τη θέση του στην κοινότητα που τον λάτρευε.

Ο μόνος που μένει δίπλα του είναι ο Lucien, ένας κλεισμένος στον εαυτό του νεαρός θαυμαστής του, χωρίς ιδιαίτερο κοινωνικό κύρος αλλά με περισσότερη αφοσίωση απ’ όση είχαν οι χιλιάδες followers του Jim. Οι δυο τους ξεκινούν μια ξέφρενη διαδρομή στο Μαρέ, την ιστορική queer γειτονιά του Παρισιού, αναζητώντας έναν γιατρό που λέγεται ότι έχει τη θεραπεία.

Σκηνή από το Jim Queen. Φωτ.: Courtesy of Bobbypills / Umedia

Το Jim Queen είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Νικολά Ατανέ και Μάρκο Νγκουέν και προβάλλεται εκτός συναγωνισμού, στο πρόγραμμα Midnight Screenings των Καννών. Η επίσημη σελίδα του φεστιβάλ το περιγράφει ως μία «εντελώς τρελή σάτιρα» που ξεκινά από τον απόηχο της πανδημίας για να μιλήσει για τη σεξουαλική ταυτότητα, την κοινότητα και τον φόβο της εξαφάνισης.

Οι δημιουργοί της ταινίας λένε ότι το φιλμ γεννήθηκε από την εμπειρία τους μέσα στην queer σκηνή του Παρισιού. Ο Νγκουέν δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι όταν έφτασε στο Παρίσι στα 17 του, ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο, με πολλές κοινότητες και σκηνές, από τη νυχτερινή ζωή μέχρι τη fetish κουλτούρα, που έγιναν βασική έμπνευση για την ταινία.

Το voice cast περιλαμβάνει τον Αλέξ Ραμιρές και τον Ζερεμί Ζιλέ, ενώ στην ταινία ακούγονται επίσης ο Φρανσουά Σαγκά, ο Φιλίπ Κατερίν και η drag performer La Briochée. Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται το γαλλικό στούντιο Bobbypills και η Umedia.

Παρά το εξωφρενικό του στήσιμο, το Jim Queen δεν θέλει απλώς να κάνει ένα αστείο με έναν «στρέιτ» εφιάλτη. Η ταινία παίζει με την εικόνα του σώματος, τη λατρεία των followers, την ανάγκη να ανήκεις κάπου και την αγωνία μιας κοινότητας που βλέπει τα δικαιώματά της να αμφισβητούνται ξανά σε πολλά σημεία του κόσμου.

Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι πρόκειται για μια ταινία φτιαγμένη για να προκαλέσει. Το Hollywood Reporter τη χαρακτήρισε βωμολοχική γαλλική gay κωμωδία που λέει «πολλά παλιά αστεία», ενώ το Screen Daily τη διάβασε ως μια ασεβή γιορτή της LGBTQ κουλτούρας.

Το σίγουρο είναι ότι, σε μια χρονιά όπου οι Κάννες φιλοξενούν και πιο βαριά πολιτικά queer θέματα, το Jim Queen έρχεται από άλλη πόρτα: με καφρίλα, χρώμα, σεξουαλικά αστεία, πανικό για τα social media και έναν ιό που κάνει την ετεροφυλοφιλία να μοιάζει με ταινία τρόμου για την gay σκηνή.

με στοιχεία απόThe Hollywood Reporter, Festival de Cannes

 
