Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Νικόλ Κίντμαν δεν εμφανίστηκε αυτή τη φορά σε ταινία, αλλά σε κάτι σχεδόν εξίσου σκηνοθετημένο: μία από τις πιο θεαματικές δημοπρασίες της χρονιάς.

Το βράδυ της Δευτέρας, στη Νέα Υόρκη, η Christie’s πούλησε έργα τέχνης αξίας 1,1 δισ. δολαρίων, σε μια βραδιά που έφερε νέα ρεκόρ για τον Κονσταντίν Μπρανκούζι, τον Τζάκσον Πόλοκ και τον Μαρκ Ρόθκο.

Το πρώτο μέρος της δημοπρασίας περιλάμβανε 16 έργα από τη συλλογή του Σ.Ι. Νιούχαους, του εκδότη που είχε στην κατοχή του την Condé Nast. Μόνο αυτό το κομμάτι της βραδιάς απέφερε περισσότερα από 630 εκατ. δολάρια μέσα σε περίπου 40 λεπτά. Αργότερα, η Christie’s πρόσθεσε ακόμη 490 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις.

Η πιο κινηματογραφική στιγμή, όμως, είχε προηγηθεί. Ο οίκος είχε επιστρατεύσει τη Νικόλ Κίντμαν για ένα προωθητικό βίντεο γύρω από τη «Δαναΐδα», τη χρυσή προτομή του Μπρανκούζι από το 1913. Στο βίντεο, εμπνευσμένο από φιλμ του Μαν Ρέι με τη Λι Μίλερ, η Κίντμαν περιφέρεται γύρω από το έργο σαν να συμμετέχει σε μια μικρή τελετουργία λατρείας.

Το «No. 15 (Two Greens and Red Stripe)» του Μαρκ Ρόθκο, από τη συλλογή της Άγκνες Γκαντ, πουλήθηκε για 98,4 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη. Η «Δαναΐδα» του Κονσταντίν Μπρανκούζι πουλήθηκε για 107,6 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για έργο του γλύπτη σε δημοπρασία.

Η «Δαναΐδα» πουλήθηκε τελικά για 107,6 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Μπρανκούζι σε δημοπρασία, που ήταν 71,2 εκατ. δολάρια. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τον ελληνικό μύθο των Δαναΐδων, των θυγατέρων του Δαναού που καταδικάστηκαν να κουβαλούν νερό σε τρύπια πιθάρια για πάντα.

Ακόμη πιο ψηλά έφτασε ο Πόλοκ. Το «Number 7A, 1948», ένας μεγάλος πίνακας από την περίοδο όπου ο καλλιτέχνης άφηνε τη μπογιά να πέφτει και να απλώνεται πάνω στον καμβά, πουλήθηκε για 181,2 εκατ. δολάρια. Έγινε έτσι το ακριβότερο έργο του Πόλοκ που έχει βγει σε δημοπρασία.

Στην ίδια βραδιά, το «No. 15 (Two Greens and Red Stripe)» του Μαρκ Ρόθκο, από τη συλλογή της Άγκνες Γκαντ, πουλήθηκε για 98,4 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη.

Η δημοπρασία λειτούργησε σαν επίδειξη δύναμης για την κορυφή της αγοράς τέχνης, σε μια περίοδο όπου οι μεγάλοι οίκοι προσπαθούν να δείξουν ότι οι πολύ ακριβοί συλλέκτες δεν έχουν φύγει από το παιχνίδι. Έργα των Πικάσο, Μοντριάν, Ματίς, Μιρό, Τζάσπερ Τζονς, Γουόρχολ και Ράουσενμπεργκ συμπλήρωσαν μια βραδιά που έμοιαζε φτιαγμένη για να ξαναδώσει στην αγορά την αίσθηση του μεγάλου γεγονότος.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα ποσά, στα ρεκόρ και στους δισεκατομμυριούχους συλλέκτες, η Νικόλ Κίντμαν έκανε αυτό που ξέρει καλά: έδωσε στην εικόνα ένα πρόσωπο. Μόνο που αυτή τη φορά, το σινεμά δεν οδηγούσε στην αίθουσα. Οδηγούσε στο σφυρί της δημοπρασίας.

Με στοιχεία από CNN Style, Christie’s