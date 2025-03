Η ιστορική επιστροφή των Sex Pistols στο 100 club μετά από 50 χρόνια με τον Νόελ Γκάλαχερ στο κοινό

Σε μία πουλαναμενόμενη συναυλία, οι Sex Pistols έκαναν τη μεγάλη τους επιστροφή στο θρυλικό 100 Club του Λονδίνου εχθές Παρασκευή για πρώτη φορά μετά από 49 χρόνια παίζοντας κλασικά κομμάτια υπό της επευφημίες μικρών και μεγάλων θαυμαστών τους.

Σε έναν καυτό και ιδρωμένο χώρο, που θύμιζε τις ένδοξες μέρες του συγκροτήματος, στη σκηνή ανέβηκαν ο κιθαρίστας Στιβ Τζοούνς, ο ντράμερ Πολ Κουκ και ο μπασίστας Γκλεν Μάτλοκ. Μεγάλος απών ήταν ο Τζον Λάιντιον, ευρέως γνωστός ως Johnny Rotten, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει το συγκρότημα να χρησιμοποιήσει τραγούδια σε μια σειρά της Disney+ για την ιστορία τους, με τίτλο «Pistol».

Ο πρώην τραγουδιστής των πανκ συγκροτημάτων Gallows και Rattlesnakes, Φρανκ Κάρτερ, αντικατέστησε τον Rotten, όπως κάνει από τότε που ο Τζοούνς, ο Κουκ και ο Μάτλοκ επανενώθηκαν το 2024 για μια σειρά συναυλιών στο Bush Hall, επίσης στο Λονδίνο.

Στο κοινό βρέθηκαν μεγάλες προσωπικότητες της βρετανικής μουσικής σκηνής που εμπνεύστηκαν από τους πρωτοπόρους της πανκ, όπως ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, ο Πολ Γουέλερ των Jam και ο Μπόμπι Γκιλέσπι.

Noel Gallagher and Paul Weller watch Sex Pistols' historic return at the 100 Club on Friday pic.twitter.com/xkMh20iEB1