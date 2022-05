Οι Sex Pistols κυκλοφόρησαν επετειακό νόμισμα «God Save The Queen»

Οι Sex Pistols κυκλοφόρησαν σήμερα το «Pistol Mint Mememorative Coin», ένα αναμνηστικό νόμισμα ενόψει του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το νόμισμα απεικονίζει το κλασικό σχέδιο του καλλιτέχνη Jamie Reid στο μπροστινό μέρος και τη βασίλισσα με την παραμάνα στα χείλη στην άλλη όψη.

Το νόμισμα κυκλοφόρησε λίγες μέρες μετά την επανέκδοση του αμφιλεγόμενου σινγκλ του 1977 «God Save The Queen». Το σινγκλ θεωρήθηκε ως ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της μοναρχίας, που κυκλοφόρησε την εποχή του αργυρού ιωβηλαίου της βασίλισσας το καλοκαίρι του ’77.

Παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκε από το BBC εκείνη την εποχή, το τραγούδι έφτασε στο Νούμερο 1 των διεθνών charts.

Το αναμνηστικό νόμισμα θα είναι διαθέσιμο ως τα τέλη Ιουνίου, και διατίθεται σε βελούδινο κουτί ενώ στη μπροστινή όψη υπάρχει σχέδιο ανάγλυφο σε ασήμι. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο και ένα ψηφιακό αντίστοιχο μπόνους με τη μορφή NFT που μπορεί να εξαργυρωθεί μέσω του The Pistol Mint. Η συλλογή NFT διαθέτει πολλά σχέδια.

Ο frontman των Sex Pistols, John Lydon, γνωστός και ως Johnny Rotten, είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στον Piers Morgan ότι «είναι πραγματικά πολύ, πολύ περήφανος για τη βασίλισσα που έχει επιβιώσει και τα πάει τόσο καλά».

Πριν από λίγο καιρό μιλώντας στο TalkTV είπε πως το «God Save The Queen» ήταν «αντι-βασιλικό, αλλά δεν είναι αντι-ανθρώπινο».

«Πρέπει να το πω στον κόσμο αυτό. Όλοι υποθέτουν ότι είμαι εναντίον της βασιλικής οικογένειας ως ανθρώπινα όντα, όμως δεν είμαι» διευκρίνισε ο Lydon.

«Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για τη βασίλισσα που επιβίωσε και τα πήγε τόσο καλά. Την επικροτώ για αυτό, και αυτό είναι ένα φανταστικό επίτευγμα».

