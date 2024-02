Η Ιώ, η Σέρρα, ο Κάρλος, ο Τίποτας, 4 μονόλογοι και μια έκθεση Κάφκα

Για δεύτερη χρονιά, ο μονόλογος «ΣΕΡΡΑ – Η Ψυχή του Πόντου», βασισμένος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου, παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Θέατρο Μικρό Άνεσις, σε ερμηνεία της Χρύσας Παπά.

Η Λεμονιά παρουσιάζεται στο κοινό για να αφηγηθεί την ιστορία του πατέρα της, του Γαληνού Φιλονίδη. Μια ιστορία που ξεκινάει το 1915 και ολοκληρώνεται το 1962, στην Τραπεζούντα και άλλες περιοχές του Πόντου, στην Αμπχαζία και στο Καζακστάν.

Ο Γαληνός διχάζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες, δοκιμάζονται οι ηθικές του αρχές κι έρχεται αντιμέτωπος με την αγριότητα και τις τρικυμίες της ψυχής, ενώ στο πρόσωπο του και στην πορεία του αντανακλούν τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων.

Ένα έργο γεμάτο έρωτα, μυστήριο, ραδιουργίες, τρυφερότητα, νοσταλγία, αγάπη, εξαθλίωση, γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Ένα έργο που υμνεί το μεγαλείο της ζωής και της συγχώρεσης. Ένα ταξίδι που γράφει η ζωή, που φαντάζει με τις φλόγες του χορού της φωτιάς, του χορού Σέρρα.

Facebook Twitter Η Νατάσσα Παπανδρέου στο ΚΕΤ. Φωτ.:Αναστασία Γιαννάκη

Από τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου η Νατάσα Παπανδρέου στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων παρουσιάζει το έργο “Ιώ – Εκείνη”. Είναι ο σημερινός λόγος μιας γυναίκας που θυμάται, αναμοχλεύει, προσπαθεί, διαπραγματεύεται, σκέφτεται, πονάει, χαμογελάει, θυμώνει, έχει στόχους.

Στη συνθήκη μιας δημόσιας ομιλίας η ηρωίδα, έχοντας υπάρξει θύμα έμφυλης βίας, ακροβατεί ανάμεσα στον λόγο και τη μουσική, ενώ επικαλείται τη φιγούρα της καταδιωκόμενης και περιπλανώμενης Ιώς για να βρει τη δύναμη να φτάσει στο τέλος της διαδρομής της, να γεφυρώσει το χάσμα, να συνεχίσει να αναπνέει.

Σκληρός, καθημερινός, αστείος, τρυφερός, αποτελούμενος από θραύσματα μνήμης και σελίδες προσωπικού ημερολογίου.

Facebook Twitter Ο Μιχάλης Πανάδης στο Also Know As. Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Το Α.Κ.Α. (Also Know As), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Μαριτίνας Πάσσαρη. Ένας μονόλογος με ήρωα τον Κάρλος που τον υποδύεται ο Μιχάλης Πανάδης.

Ο Κάρλος είναι ένας υιοθετημένος γιος αγνώστου προέλευσης, που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποιος είναι, που η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική και φίλους και παιχνίδι. Έως ότου γνωρίζει στο διαδίκτυο και ερωτεύεται την Κλαούντια.

Κι έτσι έρχεται η στιγμή κατά την οποία λόγω συνθηκών ανεξάρτητων από τη θέλησή του, τρίζουν τα θεμέλια και οι ρίζες του, η ταυτότητά του. Γιατί ο Κάρλος είναι υιοθετημένος και η ματιά των άλλων τον κάνει να ξανασκεφτεί ποια είναι η “αληθινή” του ταυτότητα: μπορεί να μην είναι καθόλου αυτός που έχει αποφασίσει ο ίδιος να είναι. Ο Κάρλος προσγειώνεται απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού.

Facebook Twitter Ο Θάνος Τοκάκης είναι ο Τίποτας. Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, ο Θάνος Τοκάκης υποδύεται τον Τίποτα που είναι (σχεδόν) ένας άνθρωπος. Όπως όλοι. Με ένα παρελθόν. Κι ένα μέλλον (;). Και μια ήσυχη ατάραχη ζωή. Ή τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστεύει και να πιστέψουν κι οι άλλοι.

Ο Θάνος Τοκάκης συνεχίζει την καλλιτεχνική έρευνα πάνω στην αναζήτηση της ταυτότητας και την έννοια της ευτυχίας. Μετά τη μικρού μήκους ταινία “Tokakis ή What’s my name”, όπου, αξιοποιώντας προσωπικά του βιώματα, επίσης ασχολήθηκε με αυτοσαρκασμό με το θέμα, σκηνοθετεί και ερμηνεύει έναν σχεδόν μπεκετικό ήρωα, που από σκηνής μιλάει για τον πόνο, τα ραγίσματα και τα τραύματα που κουβαλά.

Θέματα για τα οποία δεν θέλει να μιλήσει κανείς, οριακά ούτε ο ίδιος. Ο Τίποτας δεν είναι ακριβώς ένας μονόλογος στο θέατρο, ούτε ακριβώς stand up comedy, είναι μια μίξη. Μοιάζει σαν να παρακολουθούμε μια κουβέντα, μια χαλαρή συζήτηση περί ζωής που δεν αφορά κάτι συγκεκριμένο.

Facebook Twitter Ο Κάφκα του Nicolas Mahler στο Γκαίτε

Το 2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Φράντς Κάφκα. Σήμερα, ο συγγραφέας από την Πράγα εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και να μας συναρπάζει. Τι είναι αυτό που τον κάνει να αντέχει στον χρόνο; Με αφορμή το επετειακό Έτος Kafka, το Goethe-Institut της Ελλάδας παρουσιάζει την έκθεση αφίσας Komplett Kafka (Απόλυτα Κάφκα) σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Nicolas Mahler και το Literaturhaus Stuttgart (Λογοτεχνικό Σπίτι της Στουτγκάρδης).

Ο Φράντς Κάφκα δεν ήταν μόνο συγγραφέας, είχε μεγάλο πάθος και για το σχέδιο: «Εγώ, κορίτσι μου, υπήρξα μεγάλο ταλέντο στο σχέδιο», έγραφε εν μέρει ειρωνικά αλλά και με κρυφή περηφάνια το 1913 στην αιώνια αρραβωνιαστικιά του, τη Felice Bauer, για τις καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες. Τα σχέδια που σκάρωνε του έδιναν κάποτε «μεγαλύτερη ικανοποίηση από κάθε τι άλλο», αναφέρει κάπου. Τι πιο ταιριαστό, λοιπόν, από το να τιμήσουμε την επέτειό του με μια βιογραφία σε κόμικς, σχεδιασμένη μάλιστα από τον Nicolas Mahler, του οποίου τα σκίτσα έχουν ένα εξίσου μινιμαλιστικό ύφος; Η έκθεση θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Πάτρα. Goethe-Institut Aθήνα, 21/03 – 15/06/2024