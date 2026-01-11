Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος «Grateful Dead»

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των «Grateful Dead», πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο Bob Weir, βασικό μέλος του ροκ συγκροτήματος «Grateful Dead» από την Καλιφόρνια, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο και προβλήματα στους πνεύμονες, σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram του.

«Δεν υπάρχει τέλος εδώ, όχι πραγματικά. Μόνο η αίσθηση ότι κάποιος ξεκινά ξανά», αναφέρει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ήλπιζε η κληρονομιά και ο μεγάλος μουσικός κατάλογός του να ζήσουν μέσα από τις επόμενες γενιές. Η ανάρτηση σημειώνει ότι πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

«Συχνά μιλούσε για μια κληρονομιά τριακοσίων ετών, αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι το μουσικό του έργο θα διαρκέσει πολύ μετά από εκείνον», συνεχίζει η ανάρτηση. «Είθε αυτό το όνειρο να ζήσει μέσα από τις επόμενες γενιές των Dead Heads».

Με καριέρα που ξεπέρασε τα 60 χρόνια, η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 1965 με τη σύσταση των Grateful Dead. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μπάντα έγινε σημαντική δύναμη στην αντιπολιτιστική σκηνή του Σαν Φρανσίσκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον Ιούλιο και, ακόμη και ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία, συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά. Η ανάρτηση αναφέρει ότι αυτές οι εμφανίσεις, συναισθηματικές και γεμάτες φως, δεν ήταν αποχαιρετισμοί αλλά δώρα, μια ακόμα πράξη αντοχής από έναν καλλιτέχνη που επέλεξε να συνεχίσει με τον δικό του τρόπο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο πριν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το είδος του καρκίνου.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, πλήθος συναδέλφων του, τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο. Ακόμη και το Empire State Building στη Νέα Υόρκη τίμησε τον θρύλο της ροκ, φωτίζοντας με χρώματα tie-dye προς τιμήν του.



Ο Slash, κιθαρίστας των Guns N’ Roses, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Weir σε συναυλία, γράφοντας «RIP» με ένα emoji σπασμένης καρδιάς.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην κιθαρίστας των Eagles, Don Felder, ανήρτησε μία μακροσκελή αφιέρωση, αναφέροντας πως τον γνώρισε για πρώτη φορά στο Woodstock και είχε εντυπωσιαστεί από τη μπάντα και τη μουσική τους δεξιοτεχνία.

Με πληροφορίες από BBC

