ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Το «War of the Worlds» η χειρότερη ταινία της χρονιάς

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν την ταινία «ένα cult έργο που όλοι λατρεύουν να μισούν»

The LiFO team
ΧΡΥΣΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. «War of the Worlds» / IMDB
0

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «War of the Worlds», που προβάλλεται στην πλατφόρμα Prime Video με τον Ice Cube, ήταν ο μεγάλος «νικητής» των 46ων Χρυσών Βατόμουρων.

Η ταινία, κέρδισε πέντε από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια στα βραβεία Χρυσών Βατόμουρων, όπως Χειρότερος Α’ Ανδρικός Ρόλος, Χειρότερη Σκηνοθεσία και Χειρότερο Σενάριο.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν μάλιστα την ταινία, «ένα cult έργο που όλοι λατρεύουν να μισούν».

Τα Χρυσά Βατόμουρα ψηφίζονται από 1.223 μέλη από όλες τις ΗΠΑ και περισσότερες από 24 χώρες, και έχουν καθιερωθεί από το 1981 για να «τιμούν» συμβολικά τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.

Η λίστα των νικητών των 46ων Χρυσών Βατόμουρων

  • Χειρότερη Ταινία: «War of the Worlds»
  • Χειρότερος Α' Ανδρικός: Ice Cube, «War of the Worlds»
  • Χειρότερος Α' Γυναικείος: Rebel Wilson, «Bride Hard»
  • Χειρότερος Β' Γυναικείος: Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»
  • Χειρότερος Β' Ανδρικός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»
  • Χειρότερος Σκηνοθέτης: Rich Lee, «War of the Worlds»
  • Χειρότερο Σενάριο: Kenny Golde & Marc Hyman «War of the Worlds»
  • Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel: «War of the Worlds»
  • Χειρότερος Κινηματογραφικός Συνδυασμός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»
  • «Βραβείο Razzie Redeemer»: Kate Hudson, «Song Sung Blue».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ 

 
Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

