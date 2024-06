Χάρι Πότερ: Πωλήθηκε σε τιμή - ρεκόρ ζωγραφιά για το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου

Ζωγραφιά από το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου Χάρι Πότερ, «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» πωλήθηκε σε τιμή - ρεκόρ από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη και το έργο τέχνης για το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου της σειράς Χάρι Πότερ, ενώ αρχικά είχε αρχική εκτίμηση στα 400.000-600.000 δολάρια, πωλήθηκε έναντι 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's είναι πλέον «το πιο πολύτιμο αντικείμενο Χάρι Πότερ που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία».

Ένα αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» είχε πωληθεί έως τώρα στην υψηλότερη τιμή, έναντι 421.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Heritage Auctions στο Ντάλας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021. Η ζωγραφιά του Τόμας Τέιλορ, η οποία εμφανίστηκε στην πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος, απεικονίζει τον μικρό μάγο με σκούρα μαλλιά, στρογγυλά γυαλιά αλλά και το χαρακτηριστικό σημάδι «κεραυνού» στο μέτωπό του, καθ’ οδόν προς το Χόγκουαρτς.

Στον Τόμας Τέιλορ, ανατέθηκε σε ηλικία 23 ετών να δημιουργήσει το εξώφυλλο για ένα νέο παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας και μεταπτυχιακός φοιτητής, που εργαζόταν σε ένα βιβλιοπωλείο στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας. Ο οίκος δημοπρασιών χαρακτήρισε την εικονογράφησή του «οικουμενική εικόνα» που καθόρισε την εμφάνιση του Χάρι Πότερ.

