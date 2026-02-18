Berlinale: Χαβιέ Μπαρδέμ και Τίλντα Σουίντον καταγγέλλουν τη «σιωπή» του φεστιβάλ για τη Γάζα

Περισσότεροι από 80 νυν και πρώην συμμετέχοντες του φετινού Berlinale, ανάμεσά τους οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Τίλντα Σουίντον και Άνταμ Μακέι, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταγγέλλουν τη «σιωπή» του φεστιβάλ για τη Γάζα.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε έπειτα από δήλωση του προέδρου της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, ο οποίος στην εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου υποστήριξε ότι οι δημιουργοί «θα πρέπει να μένουν εκτός πολιτικής», απαντώντας σε ερωτήσεις για τη σύγκρουση Ισραήλ - Γάζας και τη στήριξη της γερμανικής κυβέρνησης στο Τελ Αβίβ.

Η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι απέσυρε τη συμμετοχή της, ενώ η διευθύντρια του φεστιβάλ Τρίσια Τατλ εξέδωσε ανακοίνωση υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των καλλιτεχνών να εκφράζονται, αλλά και να μη σχολιάζουν ζητήματα για τα οποία δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν.

«Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου όπως επιλέγουν», ανέφερε. «Δεν πρέπει να αναμένεται να σχολιάζουν κάθε πολιτικό ζήτημα που τίθεται ενώπιον τους, ούτε να απαντούν για πρακτικές ενός φεστιβάλ που δεν ελέγχουν».

Berlinale: Νέα επιστολή για τη «σιωπή» στη Γάζα

Ωστόσο, οι υπογράφοντες της επιστολής -μεταξύ άλλων οι Μάικ Λι, Λούκας Ντοντ και Ναν Γκόλντιν- δηλώνουν ότι «διαφωνούν κατηγορηματικά» με την άποψη πως ο κινηματογράφος μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική. «Δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις», σημειώνουν, προσθέτοντας ότι «το κλίμα αλλάζει στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στην άρνηση περισσότερων από 5.000 εργαζομένων στον κινηματογράφο να συνεργαστούν με «ισραηλινές εταιρείες και ιδρύματα», ενώ επισημαίνεται ότι η Berlinale στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί δημόσια για άλλες «θηριωδίες», όπως στην Ουκρανία.

«Καλούμε τη Μπερλινάλε να εκπληρώσει το ηθικό της καθήκον και να δηλώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή της στη γενοκτονία, στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στα εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Berlinale: Πολιτικές ερωτήσεις σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές ερωτήσεις προς καλλιτέχνες κυριάρχησαν στις συνεντεύξεις Τύπου του φεστιβάλ. Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις ρωτήθηκε αν ο κινηματογράφος μπορεί να «πολεμήσει τον φασισμό», ο Rupert Grint κλήθηκε επίσης να τοποθετηθεί για τον φασισμό, ενώ η Michelle Yeoh ερωτήθηκε για την κατάσταση στις ΗΠΑ.

Ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, Τομ Μορέλλο, που συνσκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ The Ballad of Judas Priest, σχολίασε με νόημα: «Ζούμε σε μια εποχή όπου μπορείς να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για το αγαπημένο σου συγκρότημα και ταυτόχρονα να πολεμάς τον φασισμό».

Η διευθύντρια του φεστιβάλ επανήλθε, τονίζοντας ότι υπάρχουν «πολλοί τρόποι να κάνεις πολιτική μέσω της τέχνης» και ότι οι δημιουργοί συχνά δέχονται κριτική επειδή δεν μπορούν να συμπυκνώσουν σύνθετες σκέψεις σε μια σύντομη απάντηση μπροστά σε ένα μικρόφωνο.

Με πληροφορίες από Guardian