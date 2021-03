H ποιήτρια και πανκ μουσικός Πάτι Σμιθ θα ανέβει στη σκηνή στις 22 Μαΐου, στο πλαίσιο του Spring Festival του Kaatsbaan Cultural Park, για να γιορτάσει τα 80ά γενέθλια του Μπομπ Ντίλαν.

Η συναυλία θα είναι ένας φόρος τιμής για τον θρυλικό φολκ τραγουδοποιό. Θα διεξαχθεί δύο μέρες πριν από τα κανονικά του γενέθλια, που είναι στις 24 Μαΐου. Η είδηση ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του φεστιβάλ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετέχει στο επερχόμενο ανοιξιάτικο φεστιβάλ» έγραψαν.

Thrilled to have poet performer Patti Smith participate in our upcoming spring festival 🌸

See Smith's 5/22 performance at Kaatsbaan's Spring Festival featured in @RollingStone! Along with bandmate, Tony Shanahan, they will honor Bob Dylan in celebration of his 80th birthday ❤️ pic.twitter.com/DX6lJI6ryB