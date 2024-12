H Kylie Minogue στο Release Athens 2025

Η Kylie Minogue, η απόλυτη «Princess of Pop», επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 17 χρόνια, για μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens 2025.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού και εντάσσεται στην Tension Tour, τη μεγαλύτερη περιοδεία της Kylie τα τελευταία 15 χρόνια, που σαρώνει με sold out σε παγκόσμιες αρένες.

Η Kylie Minogue, με περισσότερες από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών και ένα αδιαμφισβήτητο σύμβολο της pop μουσικής. Με καριέρα που ξεκίνησε στα τέλη των ‘80s, έχει αποδείξει την ικανότητά της να εξελίσσεται, συνδυάζοντας την teen pop επιτυχία του «I Should Be So Lucky» και τη διασκευή του «The Loco-Motion» με πιο εναλλακτικούς ήχους των ‘90s και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Pet Shop Boys, Manic Street Preachers και Nick Cave.

Η καριέρα της εκτοξεύθηκε στις αρχές του 2000 με το «Can’t Get You Out Of My Head», ένα διαχρονικό hit που έφτασε στην κορυφή σε περισσότερες από 40 χώρες. Ακόμη και σήμερα, η Kylie συνεχίζει να θριαμβεύει. Το 2024 απέσπασε το βραβείο Global Icon στα Brit Awards και το δεύτερο Grammy της καριέρας της για το επιτυχημένο «Padam Padam». Η ιστορική της εμφάνιση στο Hyde Park μπροστά σε 60.000 θεατές χαρακτηρίστηκε ως «λαμπρή γιορτή pop τελειότητας» από τον Guardian.

Στις 18 Ιουλίου, η Kylie Minogue υπόσχεται ένα εκρηκτικό show γεμάτο χορό και αγαπημένα τραγούδια που καθόρισαν τη σύγχρονη μουσική. Τα εισιτήρια θα διατίθενται από την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στις 12:00, μέσω releaseathens.gr και more.com, με τιμή εκκίνησης τα 63€. Μια βραδιά που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 200€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ακόμα ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Kylie Minogue & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (11/7, Πλατεία Νερού) προς 100€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.