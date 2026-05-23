17 Νοέμβρη: Οι πρώτες εικόνες του Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του

Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ή αλλιώς ο «Λάμπρος» της 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε ύστερα από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί τέσσερις απορριπτικές αιτήσεις αποφυλάκισης.

Οι πρώτες εικόνες του μάλιστα μετά την αποφυλάκισή του, καταγράφηκαν από την κάμερα του MEGA έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, καθοριστικό ρόλο για την αποφυλάκισή του έπαιξαν η καλή διαγωγή του μέσα στη φυλακή, αλλά και η ακαδημαϊκή του πορεία κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, στοιχεία που, σε συνδυασμό με τα χρόνια που έχει ήδη εκτίσει, κρίθηκαν επαρκή για την υπό όρους αποφυλάκισή του.

Σημειώνεται πως μεταξύ άλλων, οφείλει να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο ΑΤ Βύρωνα και δεν επιτρέπεται να φύγει από τη χώρα.

17 Νοέμβρη: O Άρειος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου

Ο Άρειος Πάγος εξετάζει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που δρομολογεί την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου καλείται να μελετήσει την απόφαση και να αποφανθεί αν θα προχωρήσει διαδικασία αναίρεσής της.

Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η τελική εισαγγελική κρίση αναμένεται σύντομα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, που ουσιαστικά επιτρέπει την αποφυλάκισή του, θα παραμείνει σε ισχύ ή θα προσβληθεί.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και είχε ήδη εκτίσει περίπου 24 χρόνια φυλάκισης.

Η αποφυλάκισή του εγκρίθηκε μετά από την πέμπτη αίτησή του, καθώς οι προηγούμενες είχαν απορριφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία τον συνέλαβε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, λίγο μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη.

