Sotheby’s: Αποτράπηκε απόπειρα πώλησης ψεύτικων αρχαίων αγαλμάτων με πλαστά έγγραφα

Ένας άνδρας που προσπάθησε να πουλήσει ψεύτικα αρχαία αγάλματα στον οίκο Sotheby’s, αποκαλύφθηκε όταν τα συνοδευτικά έγγραφα που προσκόμισε διαπιστώθηκε ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνικές εκτύπωσης περίπου 25 χρόνια πιο σύγχρονες από την εποχή στην οποία υποτίθεται ότι ανήκαν.

Ο 46χρονος Andrew Crowley, ζήτησε από τους δημοπράτες του οίκου Sotheby’s να εκτιμήσουν τρεις κυκλαδικές φιγούρες και ένα ειδώλιο, τα οποία όπως ισχυρίστηκε, είχε κληρονομήσει από τον παππού του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προσκομίσει τιμολόγια που υποτίθεται ότι είχαν εκδοθεί το 1976, γραμμένα με γραφομηχανή και τυπωμένα σε χαρτί με λογότυπο εμπόρου αρχαιοτήτων και γραμματόσημο εννέα πενών.

Sotheby’s: Τα πλαστά τιμολόγια και η αποκάλυψη της απάτης

Ωστόσο, η υπόθεση κατέρρευσε όταν εγκληματολογικοί αναλυτές διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα είχαν παραχθεί με μεθόδους εκτύπωσης που αναπτύχθηκαν το 2001.

Παράλληλα, ειδικοί της Sotheby’s εντόπισαν και ορθογραφικά λάθη στα έγγραφα, ακόμη και στον τίτλο του προμηθευτή, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πλαστότητα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να εξαπατήσει τον οίκο δημοπρασιών, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος.

Ο δικαστής του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 1.630 λιρών. Παράλληλα, χαρακτήρισε την προσπάθεια «πρόχειρη», σημειώνοντας ότι η Sotheby’s εντόπισε σχετικά γρήγορα την απάτη και ότι τα έγγραφα αποδείχθηκαν «προφανώς ψευδή».

Ο αστυνόμος που ηγήθηκε της έρευνας, τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των ειδικών στην προστασία της αξιοπιστίας της αγοράς τέχνης στο Λονδίνο. Όπως ανέφερε, η άμεση αντίδραση του Sotheby’s ήταν καθοριστική για την αποτροπή της απάτης.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών εξήρε τη συνεργασία με τις αρχές, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «λεπτομερή και άψογα εκτελεσμένη», η οποία απέτρεψε την είσοδο πλαστών αντικειμένων στην αγορά.

Με πληροφορίες από Guardian