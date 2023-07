«Ακόμη και η Barbie είναι έτοιμη να απεργήσει»- Το tweet του ΠΑΜΕ για τη Μάργκοτ Ρόμπι

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ αποφάσισαν να απεργήσουν μαζί με τους σεναριογράφους και το ΠΑΜΕ δεν παρέλειψε να το σχολιάσει, αξιοποιώντας μια δήλωση της Μάργκοτ Ρόμπι.

«Ακόμη και η Barbie είναι έτοιμη να απεργήσει», γράφει το ΠΑΜΕ για τη Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη ταινία. «Εσύ γιατί δεν έχεις γραφτεί στο σωματείο σου;», συμπληρώνει το ΠΑΜΕ.

Το βίντεο που περιλαμβάνει η ανάρτηση είναι από ερώτηση που δέχθηκε η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie», στο Λονδίνο. Η ηθοποιός δήλωσε ότι υποστηρίζει «απολύτως» την απεργία και συμπλήρωσε ότι είναι μέλος του σωματείου ηθοποιών SAG.

Even #Barbie is ready to go on #strike !!!#WritersStrike solidarity!#ActorsStrike coming!



Why YOU have not joined your Union? pic.twitter.com/844XSn1VrT