Χόλιγουντ: Οι ηθοποιοί απεργούν μαζί με τους σεναριογράφους- Έφυγαν από πρεμιέρα

Στο πλευρό των σεναριογράφων που απεργούν εδώ και μήνες θα βρεθούν και οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ.

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κατέβουν σε απεργία, ενωμένοι με τους σεναριογράφους στην πρώτη στάση εργασίας σε όλη τη βιομηχανία του θεάματος εδώ και 63 χρόνια, μετά την αποτυχία των συνομιλιών. Αποτέλεσμα αυτής της κοινής κινητοποίησης θα είναι σχεδόν όλη η κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή να σταματήσει.

Η συντεχνία ηθοποιών της οθόνης (SAG-AFTRA), η οποία εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και κορυφαίους αστέρες, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έληξαν χωρίς συμφωνία σχετικά με τα αιτήματά τους για τις μειωμένες αμοιβές και την απειλή που συνιστά η τεχνητή νοημοσύνη. «Το εθνικό συμβούλιο της SAG-AFTRA ψήφισε ομόφωνα να εκδώσει απεργιακή εντολή κατά των στούντιο και των streamers», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του συνδικάτου Duncan Crabtree-Ireland.

Η απεργία θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα πράγμα που σημαίνει ότι οι ηθοποιοί θα συνδράμουν τους συγγραφείς στις γραμμές περιφρούρησης από το πρωί της Παρασκευής στην πρώτη «διπλή απεργία» του Χόλιγουντ από το 1960.

Η απεργία των σεναριογράφών καταγράφει ήδη 11 εβδομάδες αφού δεν ικανοποιήθηκαν παρόμοια αιτήματά τους για καλύτερες αμοιβές και προστασία από τη μελλοντική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τηλεόραση και τις ταινίες. Δημοφιλείς σειρές που επρόκειτο να επιστρέψουν στην τηλεόραση φέτος αντιμετωπίζουν τώρα μεγάλες καθυστερήσεις. Και, αν συνεχιστούν οι απεργίες, θα μπορούσαν να αναβληθούν και μεγάλες ταινίες.

Η απεργία είχε άμεσα αποτελέσματα καθώς δεν επιτρέπει ηθοποιούς να προωθήσουν μερικές από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς, στην κορύφωση της θερινής περιόδου. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Oppenheimer» στο Λονδίνο ότι ηθοποιοί του αποχώρησαν από τη λαμπερή εκδήλωση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την απεργία, ανέφερε το Variety. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πρωταγωνιστές Κίλιαν Μέρφι και Έμιλι Μπλαντ οι οποίοι αποχώρησαν από την πρεμιέρα όταν ξεκίνησε η απεργία, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.

