ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Γιάννης Πάριος για Μαρινέλλα: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, αυτοί οι φάροι»

«Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος τραγουδιστής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Γιάννης Πάριος και Μαρινέλλα / EUROKINISSI
0

Για την απώλεια της Μαρινέλλας μίλησε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Πρωινό», ο Γιάννης Πάριος.

Ο Γιάννης Πάριος φανερά συγκινημένος, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της Μαρινέλλας, τονίζοντας ότι άνθρωποι σαν εκείνη «δεν φεύγουν ποτέ», χαρακτηρίζοντάς τη όχι μόνο μεγάλη τραγουδίστρια αλλά και πραγματική «κυρία».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία τους, λέγοντας πως, παρότι ήταν κορυφαία στο τραγούδι, παρέμενε ταπεινή, πειθαρχημένη και εξαιρετική επαγγελματίας.

Υπενθυμίζεται πως η σορός της, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο, από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Αυτοί οι φάροι. Η Μαρινέλλα δεν έφυγε ποτέ, ούτε πρόκειται να φύγει ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Ήταν κυρία, αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Πάριος.

«Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα από όλα στον ίδιο χώρο, τρεις φορές. Αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα, ότι ενώ ήταν καθηγητής, πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι», κατέληξε.

 
Πολιτισμός

Tags

0

