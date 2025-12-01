ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής

Δήλωση σχετικά με την υπόθεση των νομικών ενεργειών στις οποίες αναμένεται να προβεί ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και αποκλειστικός διαχειριστής των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που ανέλαβε την οργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, έκανε η πλευρά του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Η πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη, όπως παρουσίασε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Δαβαράκης, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την οργανώτρια εταιρεία «να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».

«Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του» υπογράμμισε, επίσης, η πλευρά του συνθέτη για τη διεθνή περιοδεία, όπου οι Γιάννης Χαρούλης και Νατάσα Μποφίλιου θα ερμήνευαν τραγούδια τους με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Μάνος Χατζιδάκις: Η ανακοίνωση της πλευράς Θεοδωράκη

«Δήλωση υψηλού ήθους της πλευράς Θεοδωράκη για τη γνωστή υπόθεση...       

Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ' ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ' ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι "απαγορεύεται το απαγορεύεται", ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρεία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του.

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2025».

