Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 20+3 «κλικ» από την εντυπωσιακή έναρξη

Το Φεστιβάλ Βενετίας 2025 άνοιξε επισήμως το βράδυ της 27ης Αυγούστου με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia» του Paolo Sorrentino, στην εμβληματική Sala Grande του Palazzo del Cinema στο Λίντο της Βενετίας.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Toni Servillo, παρουσιάζει έναν πρόεδρο της Ιταλίας που αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα. Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον ηθοποιό. Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, χειροκροτώντας όρθιοι για τέσσερα λεπτά.

«Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», δήλωσε στο περιοδικό Variety ο Servillo για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του.

Στην τελετή έναρξης, ο θρυλικός Francis Ford Coppola απένειμε τον Χρυσό Λέοντα στον Werner Herzog, για το σύνολο της καριέρας του. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Coppola μετά από πρόσφατη νοσηλεία, και η υποδοχή του από το κοινό ήταν θερμή και συγκινητική

«Η έναρξη του Φεστιβάλ δεν θεωρείται απλώς γιορτή του σινεμά αλλά αποτελεί και σκηνικό για την έκφραση πολιτικών θέσεων. Τα αιτήματα για να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα ήταν εκεί τόσο εκτός όσο και εντός του Φεστιβάλ, με διαδηλώσεις και δημόσιες απαιτήσεις για πολιτικές τοποθετήσεις» επισημαίνεται στον ξένο Τύπο.

Το Φεστιβάλ ξεχωρίζει επίσης, για τη λαμπερή άφιξη αστέρων και διασημοτήτων. Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Julia Roberts, ο George Clooney με νέα ταινία, το «Jay Kelly» (στο πλευρό του είχε τη σύζυγό του, Amal Clooney), η Emma Stone για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», η Cate Blanchett με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και η Tilda Swinton.

Επίσης, στο Φεστιβάλ πήγαν η Βίκυ Καγιά, Δανάη Παππά και η Ελίνα Καλιτζάκη.

Με πληροφορίες από Ηarpers Βazaar και Variety