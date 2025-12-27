Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει!» - Η πρώτη δημόσια απάντηση του μετά την καταγγελία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε για πρώτη φορά σήμερα μέσω ενός βίντεο στα social media, για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την καταγγελία από τον Στέφανο Παπαδόπουλο αλλά και το εξώδικο από τον γνωστό επιχειρηματία, επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω των social media και συγκεκριμένα μέσω ενός βίντεο στο οποίο απευθύνεται στο κοινό του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής στο βίντεο αναφέρει χαρακτηριστικά πως ήταν ένας δύσκολος χρόνος, ζητώντας παράλληλα ένα «τεράστιο» ευχαριστώ από τον κόσμο για τη στήριξή του στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή την περίοδο.

«Κύριες και κύριοι καλημέρα σας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε, όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο. Ήταν ένας δύσκολος χρόνος. Ήταν χρονιά δοκιμασίας, από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω», ανέφερε αρχικά στο βίντεό του.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ, που κάθε Πέμπτη και Σάββατο, στην Ακτή. Ζω ένα όνειρο. Τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4χρόνια. Φτάνει, φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια! Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», κατέληξε.