Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη
Σκηνή από τον Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Το 2018, όταν ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρέλαβε το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας, απέδωσε φόρο τιμής στη Μαίρη Σέλλεϊ, χαρακτηρίζοντάς τη «σημαντικότερη μορφή της αγγλικής κληρονομιάς». Τώρα, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση ότι θα διασκευάσει το εμβληματικό μυθιστόρημα της Σέλλεϊ, ο Μεξικανός δημιουργός αποκαλύπτει επιτέλους το δικό του «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025.

Με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του φανατισμένου επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελορντί ως το τέρας, η ταινία αναζωπυρώνει το αιώνιο ερώτημα για το λεπτό όριο ανάμεσα στην ανθρωπιά και το τέρας.

Το φεστιβάλ των «τεράτων»

Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, το «νήμα» που διατρέχει φέτος το πρόγραμμα είναι τα τέρατα – είτε μυθοπλαστικά είτε πραγματικά.
Στη μεγάλη οθόνη θα δούμε:

  • Δικτάτορες όπως Μουσολίνι, Τσαουσέσκου, Καντάφι και Πούτιν.
  • Τον τρόμο του πολέμου σε Ουκρανία και Γάζα.
  • Την απειλή της πυρηνικής βόμβας.

Η θεματολογία εκτείνεται από τον πολιτικό θρίλερ The Wizard of the Kremlin με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, μέχρι το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ My Father and Qaddafi για τον Λίβυο ηγέτη της αντιπολίτευσης Μανσούρ Κίκια που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στο Κάιρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

  • Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν,
  • Jay Kelly του Νόα Μπάουμπακ με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Γκρέτα Γκέργουιγκ,
  • The Smashing Machine των αδερφών Σάφντι με τον Ντουέιν Τζόνσον και την Έμιλι Μπλαντ.

Εκτός διαγωνιστικού, ξεχωρίζουν το After the Hunt του Λούκα Γκουαντανίνο με την Τζούλια Ρόμπερτς και το νέο ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ, Ghost Elephants, με τον ίδιο να τιμάται με Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Στις 30 Αυγούστου προγραμματίζεται φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία, ενώ η ομάδα Venice4Palestine έχει καλέσει τη Μπιενάλε να αποσύρει τις προσκλήσεις στους Τζέραρντ Μπάτλερ και Γκαλ Γκαντότ λόγω δημόσιας στήριξής τους στο Ισραήλ.

«Ζούμε σε εξαιρετικά επικίνδυνους καιρούς», τόνισε ο Μπαρμπέρα. «Ο κινηματογράφος επιστρέφει στην πραγματικότητα, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να θέσει τα σωστά ερωτήματα».

Με πληροφορίες από Guardian

