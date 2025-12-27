Καιρός - Καντερές: Η πρώτη ψυχρή εισβολή έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αυτό το Σαββατοκύριακο, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο Νίκος Καντερές.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, κάνει τις εκτιμήσεις του για την πορεία του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά, αλλά και τις επόμενες από αυτή ημέρες, καθώς όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει «το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου έχει ενδιαφέρον».

Αρχικά για αυτό το Σαββατοκύριακο εξηγεί πως έρχεται η πρώτη ψυχρή εισβολή, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες των προηγούμενων ημερών υποχωρούν και ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα επισημαίνει πως ακολουθεί ακόμη μία ψυχρή εισβολή πριν και μετά την Πρωτοχρονιά, η οποία θα είναι ισχυρότερη.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τον καιρό

«Η κακοκαιρία στις 4-5 Δεκεμβρίου έδωσε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές, ακόμη και τοπικές πλημμύρες, μη εξαιρουμένης της Αττικής όπου στη Νέα Φιλαδέλφεια καταγράφηκαν 90 χιλιοστά με κανονική τιμή του μήνα 70 χιλ. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο των Νυμφών, τα μηνιαία ύψη βροχής για Ιανουάριο και Φεβρουάριο ήταν 75 χιλιοστά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

«Για τους μήνες από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο το συνολικό ύψος βροχής ήταν 43 χιλιοστά. Για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 113 χιλιοστά. Δεδομένου ότι, δεν έχω το ολικό ύψος του Δεκεμβρίου, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα 30 χιλιοστά στη Νέα Φιλαδέλφεια, μαζί με τα 90 χιλ, που σχετικά είναι λίγα με τη βροχή που έπεσε και με τοπικές μικροπλημμύρες, έχουμε ένα ετήσιο ύψος 356 χιλιοστά», συνεχίζει.

«Μέσο ετήσιο ύψος βροχής για την Αθήνα είναι περί τα 380 χιλ. Μήπως έπρεπε να έρθουν αυτές οι βροχές, για να αναπληρώσουν τις ελλείψεις των προηγούμενων μηνών??? Σε ότι αφορά την εξέλιξη του καιρού η πρώτη μικρή ψυχρή εισβολή το προσεχές Σαββατοκύριακο δεν θα έχει κάτι το ιδιαίτερο από άποψης υετού ,πέραν της πτώσης θερμοκρασίας. Η δεύτερη ,πριν κα μετά τη Πρωτοχρονιά ,θα είναι ισχυρότερη θα δώσει χιόνια στα ορεινά και όχι πολλά», συμπληρώνει.

«Οι ψυχρές αέριες μάζες που θα έρθουν είναι οι αναγκαίες είναι όμως ικανές για περισσότερα?? Οπωσδήποτε το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου έχει ενδιαφέρον», καταλήγει.