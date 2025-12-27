Άρης Μουγκοπέτρος: «Του ζητούσε 700 ευρώ τον μήνα για να βλέπει τα παιδιά» λέει συγγενής του

Τη Δευτέρα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης του Άρη Μουγκοπέτρου και της εν διαστάσει συζύγου του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος το πρωί της Παρασκευής αφέθηκε ελεύθερος, καθώς ανήμερα των Χριστουγέννων συνελήφθη έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση ενώ ο γνωστός μουσικός έφυγε από το σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συγγενής του υποστηρίζει πως η εν διαστάσει σύζυγός του, ζητούσε 700 προκειμένου να τον αφήσει να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος υποστήριξε ότι την ημέρα της σύλληψής του, μετέβη στο μέχρι πρότινος σπίτι του για να δει τα παιδιά του λόγω Χριστουγέννων.

Η εν διαστάσει σύζυγός του ωστόσο, υποστηρίζει πως άρχισε να την απειλεί και να φωνάζει παρουσία των παιδιών τους.

«Η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να καταλήξει ο Άρης να κάτσει στα κρατητήρια μέχρι σήμερα. Υπήρξανε κάποια προβλήματα. Του ‘στειλε εξώδικο ότι πρέπει ο Άρης να της καταβάλλει μάλλον 700 ευρώ τον μήνα για να βλέπει τα παιδιά» ανέφερε συγγενής του μιλώντας στο STAR.

«Από τη στιγμή που ξέρει ότι ο Άρης έφυγε απ’ το σπίτι, νοίκιασε άλλο σπίτι, πληρώνει ενοίκιο, έχει νοικιάσει αυτοκίνητο γιατί το αυτοκίνητό του το ‘χει τρακάρει, δεν έχει έσοδα από πουθενά. Και απαιτούσε να υπογράψει ο Άρης συναινετικό διαζύγιο», κατέληξε.