Eurovision 2024: Χειροκροτήθηκε θερμά ο «Ψεύτης» της Κύπρου στον τελικό

Καταχειροκροτήθηκε η Silia Kapsis στην εμφάνισή της στον τελικό της Eurovision 2024.

Η Κύπρος, η οποία διαγωνίστηκε στην 20ή θέση, με την Silia Kapsis (Βασιλική “Σίλια” Καψή) και το τραγούδι «Liar», κέρδισε το κοινό.

Το τραγούδι της έχουν γράψει οι Δημήτρης Κοντόπουλος και Elke Tiel. Η 17χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε πρώτη στη σκηνή με μια εκπληκτική χορογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις ενώ οι χορευτές πριν τελειώσει το τραγούδι έβγαλαν τις μπλούζες τους και χόρευαν ημίγυμνοι.

Well Done Silia, what a performance. 17 years old and showing them how it's done. Good Luck Cyprus🇨🇾🇨🇾 #eurovisiongr #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/zQFhWVQJnF

I still can't believe this girl is only 17 years old. The energy and potential she shows wins you over!

LET'S GO VOTE FOR CYPRUS!!!!🇨🇾#Eurovision2024 #Eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/dhF4rK9wmb