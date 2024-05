Eurovision 2024: Απογείωσε το «Ζάρι» η Μαρίνα Σάττι

«Σαν να ήταν η τελευταία της φορά», όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού της, η Μαρίνα Σάττι τα έδωσε όλα και αποθεώθηκε από το κοινό στον τελικό της Eurovision 2024.

Η Μαρίνα Σάττι μαζί με τους χορευτές της εμφανίστηκαν στη 12η θέση του μεγάλου τελικού, ξεσήκωσαν το κοινό και τα εκατομμύρια τηλεθεατών. Το «Ζάρι» καταχειροκροτήθηκε, ενώ οι φανς στην αρένα τραγουδούσαν μαζί της και την επευφημούσαν σε όλη τη διάρκειά του. Η Μαρίνα Σάττι, ακριβώς όπως και στον ημιτελικό, εμφανίστηκε φορώντας το φόρεμα που συνδυάζει λευκό με μεταλλικό λιλά χρώμα και τις ψηλές μαύρες μπότες, με τους χορευτές της να είναι ντυμένοι στα μαύρα.

Η Μαρίνα Σάττι διόρθωσε τα μικρά λάθη του ημιτελικού (όταν απομάκρυνε το μικρόφωνο σε δύο σημεία την ώρα που τραγουδούσε) και ξεσήκωσε τους θεατές με τη φωνή της και τη χορογραφία που είχε δημιουργήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η επιλογή του μονοπλάνου που έδινε την αίσθηση πως οι τηλεθεατές παρακολουθούν την εμφάνιση live, αποδόθηκε με τον καλύτερο τρόπο απόψε και μένει η τελική ψηφοφορία του κοινού για να δούμε πώς θα την επιβραβεύσουν οι θεατές για την προσπάθειά της.

marina lost her father a few days before traveling to malmö for the semis,she caught a cold, she was ridiculed from day 1 from greek media and yet she went and slayed both on & off that stage. WE LOVE YOU MOTHER. VOTE #12 💙🤍#Eurovision2024 #eurovisiongrpic.twitter.com/Uu3cOKN5Mf