Εκατομμύρια για δύο κιθάρες του Έρικ Κλάπτον και του Κερτ Κομπέιν

Κιθάρες δύο παγκόσμιων θρύλων της μουσικής, των Κερτ Κομπέιν και Έρικ Κλάπτον, πωλήθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Julien’s Auctions.

Η πρώτη κιθάρα, μία Fender Mustang, που χρησιμοποίησε ο Κερτ Κομπέιν στην τελευταία περιοδεία των Nirvana, πωλήθηκε για 1,5 εκατ. δολάρια.

Υπήρξε η «αγαπημένη» κιθάρα του τραγουδιστή, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου. Δημοπρατήθηκε στο Νάσβιλ του Τενεσί, και ήταν άθικτη αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές από τις κιθάρες του, τις έσπαγε επί σκηνής.

Guitar From Kurt Cobain's Last Tour Fetches Over $1.5 Mn | Barron's https://t.co/iwolhArNpM — Denis Vézina (@DenisDvezine) November 18, 2023

Ο Κερτ Κομπέιν άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική, με επιτυχίες όπως «Smells Like Teen Spirit» και «Come as You Are», κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που σημαδεύτηκε από τον εθισμό του στην ηρωίνη και τη θυελλώδη σχέση του με την Κόρτνεϊ Λαβ, μέχρι που αυτοκτόνησε το 1994 σε ηλικία 27 ετών.

Η κιθάρα Gibson SG του Έρικ Κλάπτον, η «The Fool», πωλήθηκε για 1,3 εκατ. δολάρια και συνδέθηκε έντονα με την εποχή που ήταν μέλος στο συγκρότημα Cream.

Eric Clapton guitar sells for $1.27 million after being considered one of the world’s most famous instruments https://t.co/KiVNwhyWrW — FOX Business (@FoxBusiness) November 18, 2023

Η εξατομικευμένη ψυχεδελική διακόσμησή της έκανε τη συγκεκριμένη κιθάρα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του «Summer of Love» του κινήματος αντικουλτούρας του 1967.

Τα riffs σε τραγούδια το «Layla» και το «Sunshine of Your Love» του χάρισαν τη φήμη ενός εκ των σπουδαιότερων βιρτουόζων της κιθάρας.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στο «σφυρί» κιθάρες του Έρικ Κλάπτον και του Κερτ Κομπέιν