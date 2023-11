Σε δημοπρασία στη Γαλλία κρανίο δεινοσαύρου

Το «Baby Jane», ένα παράξενο και εξαιρετικό κρανίο Τρικεράτωπα, που είναι ένα από τα πιο διάσημα είδη δεινοσαύρων, θα τεθεί σε δημοπρασία.

Το κρανίο του δεινόσαυρου ανακαλύφθηκε το 1988 στη Νότια Ντακότα και έχει εκτιμώμενη αξία μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ, η δε δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

Αναλυτικότερα, το κρανίο ενός Τρικεράτωπα – εκ των πλέον αναγνωρίσιμων δεινοσαύρων – που χρονολογείται πριν από 68 εκατομμύρια χρόνια, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι την ερχόμενη Τρίτη. Το κρανίο του φυτοφάγου Τρικεράτωπα ανακαλύφθηκε το 1998 στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ και ονομάστηκε «Baby Jane» από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του.

Εκτιμάται πως η τιμή πώλησης θα κυμανθεί μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ. Το υψηλότερο αντίτιμο για κρανίο Τρικεράτωπα ήταν 572.000 ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο το 2021.

Τον τίτλο του ακριβότερου απολιθώματος δεινοσαύρου κατέχει ο ολοκληρωμένος σκελετός ενός Τυραννόσαυρου Ρεξ που το 2021 πουλήθηκε έναντι 29 εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη.

How to collect dinosaurs 🦖🦕 Whether you're in search of a 13ft-high Tyrannosaurus rex or simply a nest of eggs, James Hyslop, Head of Christie's Science and Natural History department, has some advice — illustrated with specimens offered at Christie's: https://t.co/VsmU57roiU