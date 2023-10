Στο «σφυρί» κιθάρες του Έρικ Κλάπτον και του Κερτ Κομπέιν

Τον επόμενο μήνα, δύο κιθάρες του Έρικ Κλάπτον και μία του Κερτ Κομπέιν, αναμένεται θα πωληθούν σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή έως και δύο εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Hard Rock Cafe του Νάσβιλ στις 16- 18 Νοεμβρίου, και ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία Kicking the Stigma. Η κιθάρα του Έρικ Κλάπτον, γνωστή ως «Fool», έχει έντονα χρώματα και μια ψυχεδελική σκηνή που απεικονίζει έναν γυμνό άγγελο πάνω σε ένα σύννεφο.

Το είδωλο του rock 'n' roll έπαιξε για πρώτη φορά την ηλεκτρική κιθάρα Gibson SG του 1964 στη σκηνή, ενώ ήταν σε περιοδεία στις ΗΠΑ με το βρετανικό ροκ συγκρότημα Cream, σύμφωνα με τον οίκο Julien's Auctions, που διοργανώνει τη δημοπρασία.

📰: One of the most influential sounds in rock history”: Eric Clapton’s iconic ‘Fool’ Gibson SG, which was key to his trademark ‘woman tone’, has emerged – and it’s going up for AUCTION! What a delight! 🎸https://t.co/WRNNX2DZNR