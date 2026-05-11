Εγκαινιάστηκε το μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό Θεσσαλονίκης

Στα εγκαίνια του μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», το οποίο συγκεντρώνει και παρουσιάζει μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στεγάζεται στο κτίριο - μνημείο του Στρατωνισμού Α3, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά».

Όπως ειπώθηκε, το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης, και από χθες, Κυριακή, είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).

Facebook Twitter Αγαλματίδια, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών όσο εκτελούνταν εργασίες για το Μετρό Θεσσαλονίκης / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Δείγμα των αρχαιοτήτων που φιλοξενούνται στο «Μουσείο Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Το Μουσείο Θεσσαλονικέων Μητρόπολις «φιλοξενεί» μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Αρχαιολογικά ευρήματα από το Μετρό Θεσσαλονίκης, φιλοξενούνται πλέον στο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Μωσαϊκό που ανακαλύφθηκε στις εργασίες για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, εκτίθεται πλέον στο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Δείγμα των αρχαιοτήτων που «φιλοξενούνται» πλέον στο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi

Τι είπαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Λίνα Μενδώνη στα εγκαίνια του Μουσείου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων πραγματοποίησε μια εκτενή ομιλία με επίκεντρο την πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, την ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε, αλλάζουν τη φυσιογνωμία της δυτικής πλευράς της πόλης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο μουσείο από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη η οποία τόνισε πως η συνολική επένδυση στον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας καλωσορίζω, σήμερα, στα εγκαίνια του νέου Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις»: Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης».

Η ονομασία «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» οφείλεται σε επιγραφή του 3ου αι. μ.Χ., που αποκαλύφθηκε στις αρχαιολογικές εργασίες στο σταθμό Βενιζέλου.

Πρόκειται για το 29ο -κατά σειρά- μουσείο, το οποίο αποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού, από το 2019.

Τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν την εκπλήρωση μιας μεγάλης δέσμευσης προς την πόλη και τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα αποτελούν το επιστέγασμα μιας τιτάνιας προσπάθειας, που συνδύασε όραμα, σχέδιο, επιστημονική γνώση, τεχνική αρτιότητα, εργώδη προσπάθεια και ατέλειωτες ώρες δουλειάς.

Θεωρώ ότι έχουμε, πλέον, τεκμηριωμένα, αποδείξει, ότι ο Πολιτισμός για την παρούσα Κυβέρνηση δεν συνιστά στατική έννοια, περιορισμένη στην απλή διατήρηση της κληρονομιάς του παρελθόντος. Είναι ένας κρίσιμος στρατηγικός παράγοντας, ένας δυναμικός αναπτυξιακός πόρος, ένας πολλαπλασιαστής αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Η συνολική επένδυση -τα τελευταία έξι χρόνια- για την υλοποίηση έργων Πολιτισμού, στην Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα της πόλης μετασχηματίζεται. Καθίσταται ελκυστική, εξωστρεφής, ανταγωνιστική στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Ο Πολιτισμός τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη σε προνομιακό πεδίο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της, στον 21ο αιώνα.

Το Μετρό αποτελεί καθοριστικό μοχλό πολυεπίπεδης ανάπτυξης. Πέρα, από τη συγκοινωνιακή του διάσταση, αποτελεί το σύμβολο της μετάβασης της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή: Τη μετεξέλιξή της σε μια πόλη σύγχρονη, βιώσιμη, ελκυστική, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προοπτική μέλλοντος. Αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο έργο μοναδικό σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα είναι η αρμονική συνύπαρξη του τεχνικού επιτεύγματος με την πολιτιστική κληρονομιά.

Παρά τις πραγματικές τεχνικές δυσκολίες και τις προκλήσεις, αλλά και τις παγιωμένες ιδεοληψίες και τις προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες, που κράτησαν το όλο εγχείρημα της κατασκευής του σε κατάσταση ομηρείας και στασιμότητας επί χρόνια, η σαφής πολιτική βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του, επέτρεψε τον δημιουργικό συντονισμό μεταξύ του τεχνικού έργου και της αρχαιογνωσίας, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία των αρχαιοτήτων, όχι μόνο δε συνιστά τροχοπέδη, αλλά, αντίθετα, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μια σύγχρονη πόλη».

Facebook Twitter Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λίνα Μενδώνη στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi / Motion Team

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Λίνας Μενδώνη στο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Στο μουσείο περιλαμβάνονται ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης και το «παρών» έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λίνα Μενδώνη / Φωτ.: Eurokinissi