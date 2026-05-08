ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πώς αλλάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται

«Πράσινο φως» για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου - Στόχος η κτιριακή αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου του ΕΑΜ

The LiFO team
The LiFO team
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού
0

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων επί του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου της επέκτασης και αναβάθμισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ).

Το ΕΠΣ αποσκοπεί στη διαμόρφωση των αναγκαίων θεσμικών προϋποθέσεων, μέσω ειδικών όρων δόμησης και παρεκκλίσεων, αλλά και στη συνολική χωρική αναδιοργάνωση της περιοχής, όπως και στην προσαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να καταστεί δυνατή η κτιριακή αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου του ΕΑΜ.

Το ΕΠΣ πλαισιώνεται από εξειδικευμένη κυκλοφοριακή-συγκοινωνιακή μελέτη, καθώς και από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αναλύει τις συνέπειες του σχεδιασμού στο περιβάλλον, αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις και προτείνει μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων, διασφαλίζοντας την ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση του έργου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Παράλληλα, με την εκπόνηση του συνόλου των μελετών για το κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και των μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών προωθείται, η κατά νόμον διαδικασία, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη χωρική ένταξη του έργου, στον αστικό ιστό της Αθήνας. Σε μια περιοχή, με μακρά πολεοδομική εξέλιξη και έντονη αστική δυναμική, το ΕΠΣ διαμορφώνει τις απαραίτητες χωρικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την ορθολογική ένταξη της επέκτασης του κτιριακού συγκροτήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο υφιστάμενο περιβάλλον, μέσω στοχευμένων ρυθμίσεων, όπως η αναπροσαρμογή ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Με συστηματική συνεργασία, σαφή χρονοδιαγράμματα και την πολύτιμη συμβολή της δωρεάς των Σπύρου και Ντόροθυ Λάτση, προχωρούμε με σταθερά βήματα προς την υλοποίηση ενός έργου που εγγυάται μια νέα, δυναμική αφήγηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Ενός έργου παγκόσμιας εμβέλειας, που αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική φυσιογνωμία της Αθήνας και αντανακλά στη διεθνή ταυτότητα της χώρας».

Οι μελέτες για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το κτίριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έχει κηρυχθεί μνημείο -χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας- από το 1952, ενώ το 1972 χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος και το οικοδομικό τετράγωνο που το περιβάλλει και το οποίο περικλείεται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Βασιλέως Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας και Τοσίτσα. Έκτοτε εντάσσεται στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας, όπως επανακαθορίστηκε το 2004, και περιβάλλεται από σημαντικά νεώτερα μνημεία. Η διαχρονική εξέλιξη του κτιρίου εκτείνεται από το 1871 έως τον 20ο αιώνα με διαδοχικές επεκτάσεις και παρεμβάσεις από σημαντικούς αρχιτέκτονες (Κάλκος, Βλάχος, Ziller, Μεταξάς, Νομικός, Καραντινός). Στη μεταπολεμική περίοδο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις, προσθήκες και στατικές ενισχύσεις (ιδίως μετά τον σεισμό του 1999 και ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004), ενώ το 2002 αποδόθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού και ο περιβάλλων κήπος. Σήμερα κάθε επέμβαση στο μνημείο και στον άμεσο χώρο του διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού

Το ιστορικό των εγκρίσεων για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ξεκινά, το 2001, όταν θεσμικά προβλέφθηκε η υπόγεια επέκτασή του, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών έργων. Το 2008, εγκρίθηκαν αρχικές προδιαγραφές, χωρίς να προχωρήσει η υλοποίηση, ενώ από το 2021 επανεκκίνησε η διαδικασία με την έγκριση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης. Το 2022, καθορίστηκε νέο, διευρυμένο κτιριολογικό πρόγραμμα (36.550 τ.μ.), που περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό, υπόγεια επέκταση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη λειτουργική αναδιοργάνωση και την εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα. Το 2023, αναδείχθηκε μέσω διεθνούς διαγωνισμού το αρχιτεκτονικό σχέδιο που αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση του κτιρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των γραφείων David Chipperfield Architects, Berlin-Tombazis and Associates Architects, Athens-Wirtz International Landscape Architects, Schoten. Το 2024, κυρώθηκε η σύμβαση δωρεάς των Σπύρου και Ντόροθυ Λάτση, για τη χρηματοδότηση των μελετών, εδραιώνοντας τη θεσμική και οικονομική βάση υλοποίησης του έργου.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού

Η μουσειολογική και αρχιτεκτονική προετοιμασία για την αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ολοκληρώθηκε σε βασικά στάδια, την περίοδο 2025–2026. Τον Οκτώβριο του 2025, εγκρίθηκε η οριστική μουσειολογική μελέτη, που οργανώνει το περιεχόμενο σε θεματικούς άξονες, και τον Απρίλιο του 2026, η μουσειογραφική προμελέτη που κατανέμει τις συλλογές στο υφιστάμενο και το νέο κτίριο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη, η οποία βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: επέκταση του μουσείου προς την Πατησίων, δημιουργία νέας κεντρικής εισόδου και δημόσιας πλατείας, λειτουργικές συνδέσεις παλαιού και νέου κτιρίου, ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών επισκεπτών και διαμόρφωση δημόσιου πάρκου στην οροφή της επέκτασης. Το έργο ενισχύει σημαντικά τους εκθεσιακούς και κοινόχρηστους χώρους, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τα διεθνή μουσειακά πρότυπα.

Οι αλλαγές για την αναμόρφωση του μουσείου

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που αφορά στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καταλαμβάνει το Οικοδομικό Τετράγωνο 72046 και στις οδούς που το περιβάλλουν, συνολικής έκτασης περίπου 34 στρεμμάτων, εκ των οποίων το υπουργείο Πολιτισμού, ο φορέας υλοποίησης της επέμβασης, κατέχει περίπου το 90%. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα του Μουσείου, τις υποδομές του και τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου.

Η Ζώνη Άμεσης Επιρροής (ΖΑΕ) ορίζεται με βάση τους κύριους πολεοδομικούς άξονες και «φραγμούς», όπως μεγάλους δρόμους και κομβικές περιοχές, εκτεινόμενη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα βόρεια, την οδό Αχαρνών στα δυτικά έως την Ομόνοια και την Πανεπιστημίου στα νότια. Στα ανατολικά η ΖΑΕ ενσωματώνει την Πλατεία Εξαρχείων και οροθετείται από τις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη, Καλλιδρομίου, Σπύρου Τρικούπη.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού

Το προβλεπόμενο πλαίσιο χρήσεων γης για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο βασίζεται στην κύρια χρήση για πολιτιστικές εγκαταστάσεις, βάσει του Π.Δ 59/2018, η οποία πλαισιώνεται από συμπληρωματικές λειτουργίες όπως διοίκηση, εστίαση, αναψυχή, συνέδρια, εμπόριο, έρευνα, αποθήκευση και στάθμευση, ώστε να υποστηρίζεται ολοκληρωμένα η λειτουργία του Μουσείου. Προβλέπονται, επίσης, κρίσιμες τεχνικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις εκτός της περιοχής επέμβασης, για την υποστήριξη του έργου του ΕΑΜ. Κεντρική είναι η μετατόπιση του παντορροϊκού αγωγού, η οποία είναι απαραίτητη, τεχνικά εφικτή και με περιορισμένες επιπτώσεις στην κυκλοφορία, χωρίς πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού

Παράλληλα, προβλέπεται η αναμόρφωση του πεζοδρόμου της οδού Τοσίτσα, με προσαρμογές στον κυκλοφοριακό, φυσικό και κηποτεχνικό σχεδιασμό και θέσπιση κατάλληλου κανονισμού λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Μουσείου, η μεταφορά ενεργειακών υποδομών και αστικού εξοπλισμού, καθώς και η πρόβλεψη θέσεων για ΑμεΑ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, μέσω τροποποιήσεων στις κλίσεις των οδών και τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της περιοχής.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Πολιτισμός / Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Πολιτισμός / Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Steven Meisel: Το εκθαμβωτικά αγενές Λονδίνο της Stella Tennant, της Bella Freud και της Isabella Blow

Πολιτισμός / Πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί: Τα σπάνια πορτρέτα του Στίβεν Μάιζελ από το Λονδίνο των 90s

Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
THE LIFO TEAM
Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Πολιτισμός / Οι Πικάσο και Μιρό που αγοράστηκαν με κλεμμένο δημόσιο χρήμα επιστρέφουν στη Μαλαισία

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα

Πολιτισμός / Η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
THE LIFO TEAM
Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Πολιτισμός / Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
THE LIFO TEAM
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Πολιτισμός / Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
THE LIFO TEAM
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ

Πολιτισμός / Η Σκάρλετ Γιόχανσον περνά από τους δεινόσαυρους στον κόσμο του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
THE LIFO TEAM
 
 