Πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες Μητέρες» θα αποτελέσει την ταινία έναρξης του φετινού φεστιβάλ Βενετίας και σήμερα ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα.

Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ Βενετίας λειτουργεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προς το Φεστιβάλ Καννών, συγκεντρώνοντας ολοένα και περισσότερους δημιουργούς που κάποτε μόνο στο γαλλικό φεστιβάλ θα καταδέχονταν να κάνει πρεμιέρα η ταινία τους, ενώ έχει και το αβαντάζ έναντι των Καννών κατά το σκέλος ότι ο κανονισμός του δεν απαγορεύει τη συμμετοχή των παραγωγών του Netflix στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Περαιτέρω, από το «Spotlight» μέχρι το περσινό «Nomadland», είθισται τα τελευταία χρόνια ο οσκαρικός νικητής να περνά πρώτα από εκεί – μόνο τα προπέρσινα «Παράσιτα» έκαναν την εξαίρεση.

Οι μεγάλες πρεμιέρες του φετινού προγράμματος είναι σίγουρα το πολυαναμενόμενο «Dune» του Ντενίς Βιλνέβ, το «Last Duel» του Ρίντλεϊ Σκοτ, με το οποίο ο γηραιός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εποχή της πρώτης ταινίας του «The Duellists», το ψυχεδελικό «Last Night in Soho» του Έντγκαρ Ράιτ και το σίκουελ «Halloween Kills». Όλα τους προβάλλονται εκτός συναγωνισμού.

Από το διαγωνιστικό πρόγραμμα ξεχωρίζουμε τις νέες ταινίες των Πάολο Σορεντίνο, Τζέιν Κάμπιον, Πάμπλο Λαραΐν και Πολ Σρέιντερ ενώ φέτος θα έχουμε και την πρεμιέρα μιας σειράς: οι «Σκηνές από έναν Γάμο» του HBO, ριμέικ του ομώνυμου μπεργκμανικού ψυχοδράματος με τους Όσκαρ Άιζακ και Tζέσικα Τσαστέιν, θα προβάλλουν τα πέντε πρώτα επεισόδιά τους στο Lido.

Eπίσημο Διαγωνιστικό

Madres Paralelas, Pedro Almodovar

Mona Lisa And The Blood Moon, Ana Lily Amirpour

Un Autre Monde, Stéphane Brizé

The Power Of The Dog, Jane Campion

America Latina, Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

L’Evénement, Audrey Diwan

Competencia Oficial, Gaston Duprat, Mariano Cohn

Il Buco, Michelangelo Frammartino

Sundown, Michel Franco

Illusions Perdues, Xavier Giannoli

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Spencer, Pablo Larrain

Freaks Out, Gabriele Mainetti

Qui Rido Io, Mario Martone

On The Job: The Missing 8, Erik Matti

Leave No Traces, Jan P Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter, Paul Schrader

The Hand Of God, Paolo Sorrentino

La Caja, Lorenzo Vigas

Reflection, Valentyn Vasyanovych

Εκτός Συναγωνισμού

Il Bambino Nascosto, Roberto Ando

Les Choses Humaines, Yvan Attal

Ariaferma, Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills, David Gordon Green

La Scuola Cattolica, Stefano Mordini

Old Henry, Potsy Ponciroli

The Last Duel, Ridley Scott

Dune, Denis Villeneuve

Last Night In Soho, Edgar Wright

Εκτός Συναγωνισμού (Σειρές)

Scenes From A Marriage (Episodes 1-5), Hagai Levi