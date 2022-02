Η Κάρλα Σιμόν ήταν η μεγάλη νικήτρια της φετινής Μπερλινάλε, σε ένα από τα πιο αδύναμα διαγωνιστικά τμήματα των τελευταίων ετών.

Με το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ να προβάλλεται μεταξύ 10 με 16 Φεβρουαρίου και την απονομή να διεξάγεται για πρώτη φορά ημέρα Τετάρτη, δόθηκαν πριν λίγη ώρα τα βραβεία της Μπερλινάλε στο Berlinale Palast.

Από ένα κατά γενική ομολογία αδύναμο διαγωνιστικό πρόγραμμα, η επιτροπή με πρόεδρο τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, που για πρώτη φορά συμμετέχει σε μεγάλο φεστιβάλ από τέτοια θέση, επέλεξε να απονείμει τη Χρυσή της Άρκτο στο Alcarràs, την ιστορία μιας οικογένειας που περνά το τελευταίο της καλοκαίρι σε ένα αγρόκτημα που καλλιεργούσαν για χρόνια, αλλά το χάνουν από τον τυπικά νόμιμο ιδιοκτήτη του. Η Κάρλα Σιμόν έχει κάνει μια ανθρώπινη ταινία για την απώλεια της αθωότητας και το τέλος εποχής. Οι κριτικές μιλούσαν για την καλύτερη ταινία του διαγωνιστικού, για μια φορά η γνώμη της κριτικής συνέπεσε με εκείνη της φεστιβαλικής επιτροπής.

Ο τακτικός και παραγωγικότατος φεστιβαλικός θαμώνας, Χονγκ-Σανγκ Σου έφυγε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για το θαρραλέο, όπως το χαρακτήρισε η Επιτροπή, Τhe Novelist’s Film.

Το πιο βαρύ όνομα από τους συμμετέχοντες (και μία από τις αγαπημένες σκηνοθέτιδες του προέδρου της, σύμφωνα με δηλώσεις του), η Κλερ Ντενί, περιορίστηκε στο βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία της Both Sides of the Blade. Στην ταινία, που έχει πάρει διανομή και στην χώρα μας, πρωταγωνιστούν η Ζιλιέτ Μπινός και ο Βενσάν Λιντόν, ενώ τη μουσική υπογράφουν και πάλι οι Tindersticks.

Αναλυτικά τα βραβεία: