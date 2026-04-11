ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Coachella 2026: Με Σαμπρίνα Κάρπεντερ το «άνοιγμα» του φεστιβάλ - Οι εκπλήξεις στη σκηνή

Στο φετινό Coachella αναμένονται επίσης εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Karol G και ο Anyma

The LiFO team
COACHELLA 2026 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ Facebook Twitter
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ / EPA
0

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ανέβηκε στη σκηνή του Coachella Valley Music and Arts Festival το βράδυ της Παρασκευής (10/4), ανοίγοντας το ομώνυμο φεστιβάλ

Η 26χρονη τραγουδίστρια ήταν κεντρική καλλιτέχνις της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ στο Ίντιο της Καλιφόρνια και παρουσίασε ένα 90λεπτο show με 20 τραγούδια, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια δική της εκδοχή του Χόλιγουντ, με μία χαρακτηριστική επιγραφή που έγραφε «Sabrinawood».

Coachella 2026: Ποιοι εμφανίστηκαν στη σκηνή

Η έναρξη της εμφάνισης είχε ένα κινηματογραφικό ύφος, με ένα ασπρόμαυρο φιλμ στο οποίο εμφανιζόταν ο Σαμ Έλιοτ ως αστυνομικός. Στη συνέχεια, το κοινό είδε τον Γουιλ Φέρελ σε ρόλο ηλεκτρολόγου, ενώ η φωνή του Σάμουελ Τζάκσον λειτούργησε ως «πνευματικός οδηγός» του show.

Σε ένα από τα ενδιάμεσα μέρη, η Σούζαν Σάραντον υποδύθηκε μια μεγαλύτερη εκδοχή της Κάρπεντερ, ενώ συμμετείχε και ο ηθοποιός Corey Fogelmanis.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι η κεντρική καλλιτέχνιδα στο Coachella! Δηλαδή, μπορώ λίγο, αλλά είναι πιο ωραίο να το λέω έτσι», είπε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ από τη σκηνή.

Το πρόγραμμα της εμφάνισης περιλάμβανε κυρίως τραγούδια από τα δύο πιο πρόσφατα άλμπουμ της, τα Man's Best Friend και Short 'n Sweet, ενώ ξεχώρισε και η πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «We Almost Broke Up Last Night».

Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ως κεντρική καλλιτέχνιδα, η Κάρπεντερ είχε κάνει το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ το 2024, όταν είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Espresso» την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή της, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για «το πιο φιλόδοξο σόου» που έχει ετοιμάσει μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία διήρκεσε περίπου επτά μήνες.

Στο φετινό Coachella αναμένονται επίσης εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Karol G και ο Anyma.

Με πληροφορίες από People

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
THE LIFO TEAM
 
 