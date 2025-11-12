ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ετοιμάζει μουσική ταινία εμπνευσμένη από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

Η 26χρονη ποπ σταρ θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Instagram
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά πίσω και μπροστά από τις κάμερες.

Σύμφωνα με το BBC Newsbeat, η 26χρονη ποπ σταρ θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή μιας μουσικής ταινίας εμπνευσμένης από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», που ετοιμάζει η Universal Pictures.

Το πρότζεκτ, του οποίου ο τίτλος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα γράψει και θα σκηνοθετήσει η Αμερικανίδα δημιουργός Λορέν Σκαφάρια, γνωστή από την ταινία «Hustlers» (2019) με την Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ρόλο θα υποδυθεί η Κάρπεντερ ούτε πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή.

Αν προχωρήσει, η ταινία θα αποτελέσει τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της Κάρπεντερ σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Η ίδια φέρεται να πρότεινε την ιδέα στη Universal το 2024, ενώ η Σκαφάρια προστέθηκε αργότερα στην ομάδα ανάπτυξης του σεναρίου.

Η Κάρπεντερ, που βρίσκεται στην κορύφωση της μουσικής της καριέρας, έχει αποσπάσει έξι υποψηφιότητες για Grammy, μεταξύ των οποίων και για το βραβείο «Άλμπουμ της χρονιάς» με το άλμπουμ Man’s Best Friend. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την περιοδεία της Short n’ Sweet Tour, η οποία περιλάμβανε και δύο sold-out εμφανίσεις στο BST Festival του Λονδίνου.

Πριν τη μουσική της επιτυχία, η Κάρπεντερ έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Μάγια Χαρτ στη σειρά «Girl Meets World» του Disney Channel. Έκτοτε έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Work It» και «Tall Girl» του Netflix, καθώς και στο «The Hate U Give» της 20th Century Fox.

Πιο πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστεί ως «guest star» σε ειδικό επεισόδιο των Muppets στο Disney+, που θα προβληθεί το 2026

