Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».

The LiFO team
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2025 περιτριγυρισμένη από drag queens κατά τη διάρκεια του act της
Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έδωσε μια συνέντευξη που δεν έμεινε μόνο στα φώτα, στα ρούχα και στη λάμψη της στιγμής.

Στη συζήτησή της με τον Μαρκ Τζέικομπς για το Perfect, η 26χρονη τραγουδίστρια μίλησε για το πώς στήνει τις περιοδείες, τα βίντεο και τη δημόσια εικόνα της, αλλά και για το κοινό που, όπως λέει, βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας της ποπ κουλτούρας.

Η πιο δυνατή στιγμή της κουβέντας ήρθε όταν ο Τζέικομπς τη ρώτησε ποια είναι η σημασία ενός queer κοινού για μια ποπ σταρ το 2026. Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: δεν πιστεύει πως η ποπ μουσική θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα, ούτε πως θα υπήρχαν μερικοί από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ χωρίς αυτήν. Δεν το είπε σαν φιλοφρόνηση ούτε σαν μια τυπική δήλωση στήριξης. Το είπε σαν κάτι αυτονόητο για το πώς γεννιέται, κυκλοφορεί και ζει η ποπ.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζει τη σκηνή από τον ιδιωτικό της εαυτό. Περιέγραψε ένα είδος «κουμπιού» που ανοίγει όταν ανεβαίνει να τραγουδήσει: εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, αφήνεται περισσότερο στο παιχνίδι, στη λάμψη, στο θέαμα. Μακριά από τη σκηνή, όμως, βλέπει τον εαυτό της πιο πολύ ως τη γυναίκα που χτίζει το σύμπαν της, κρατά τον δημιουργικό έλεγχο και αποφασίζει τι θα γίνει με τις περιοδείες, τα εξώφυλλα και τα βίντεο.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το The Perfect Sabrina Zine. Φωτογραφία: Bryce Anderson

Η χρονική στιγμή δίνει άλλο βάρος σε όλα αυτά. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου, λίγο πριν από την πρώτη της εμφάνιση ως κεντρικό όνομα στο Coachella στις 10 Απριλίου, ένα πέρασμα που η ίδια χαρακτήρισε «το πιο φιλόδοξο σόου» που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Εκεί μιλά για επτά μήνες προετοιμασίας, για τη στιγμή που το «Espresso» άλλαξε την πορεία της καριέρας της, αλλά και για την ανάγκη να μένει συνδεδεμένη με κάτι ανθρώπινο και ζωντανό σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο ψηφιακή.

Ο Μαρκ Τζέικομπς, άλλωστε, δεν είναι εδώ απλώς ένας διάσημος συνομιλητής. Η παρουσία του δίνει στη συζήτηση έναν άλλο αέρα, γιατί πρόκειται για μια κουβέντα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνουν εικόνα, περσόνα και κοινό μέσα στη σύγχρονη ποπ βιομηχανία.

Και κάπου εκεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, λίγο πριν από τη μεγαλύτερη ίσως σκηνή της ως τώρα, λέει κάτι που ξεπερνά τη δική της περίπτωση: ότι η ποπ συνεχίζει να χρωστά ένα μεγάλο μέρος της ζωντάνιας, του χιούμορ, της υπερβολής και της επιθυμίας της στην queer κοινότητα.

