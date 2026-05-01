ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Βραβεία Όσκαρ: «Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιλέγονται

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για τις υποβολές υποψηφιοτήτων για την επόμενη τελετή απονομής των Όσκαρ

The LiFO team
The LiFO team
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε σήμερα νέους κανόνες διευκρινίζοντας ότι «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Όσκαρ.

Οι αλλαγές από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ισχύουν για τις υποβολές για την επόμενη τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Οι νέοι κανόνες για τα βραβεία Όσκαρ

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει σημάνει συναγερμό στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο εργατικό δυναμικό με στόχο τη μείωση του κόστους.

Το ντεμπούτο πέρυσι μιας «ηθοποιού» προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα Τίλι Νόργουντ, αύξησαν τις ανησυχίες και προκάλεσαν αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ακαδημίας, οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μια ψηφιακή οντότητα - ηθοποιός όπως η Νόργουντ δεν θα ήταν επιλέξιμη για Όσκαρ, υπογράμμισε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της.

Τόνισε ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους» για να εξεταστούν από την Ακαδημία για υποψηφιότητες.

Οι κανόνες ορίζουν ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύει ότι οι υποβολές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

 
Πολιτισμός

