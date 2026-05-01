Το Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin» χάθηκε εν μέσω πτήσης

Το Όσκαρ του Πάβελ Ταλάνκιν χάθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού, όταν αναγκάστηκε να το παραδώσει στον έλεγχο ασφαλείας σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης - πριν τελικά εντοπιστεί.

Ο Πάβελ Ταλάνκιν, συν-σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin», δήλωσε ότι είχε το βραβείο της Academy of Motion Picture Arts and Sciences στη χειραποσκευή του για πτήση προς Γερμανία την Τετάρτη. Ωστόσο, ο έλεγχος ασφαλείας στο αεροδρόμιο John F. Kennedy των ΗΠΑ τον σταμάτησε, καθώς θεώρησε ότι το αγαλματίδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.

Όταν προσγειώθηκε στη Γερμανία, το Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ είχε εξαφανιστεί.

«Το αγαλματίδιο των Όσκαρ εντοπίστηκε και βρίσκεται πλέον με ασφάλεια στην κατοχή μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η Lufthansa, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον επιβάτη για να οργανωθεί η επιστροφή του «το συντομότερο δυνατό».

«Λυπούμαστε ειλικρινά για την αναστάτωση και έχουμε ζητήσει συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη. Η προσεκτική και ασφαλής διαχείριση των αντικειμένων των επιβατών μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερικός έλεγχος για τις συνθήκες του περιστατικού», σημείωσε η εταιρεία.

Το BBC επικοινώνησε επίσης με την Ακαδημία και την Transportation Security Administration (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ υπεύθυνη για τις μεταφορές στα αεροδρόμια), που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους ασφαλείας και εμπόδισε τον Ταλάνκιν να μεταφέρει το Όσκαρ στην καμπίνα.

Η εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Ρόμπιν Χέσμαν, ανέφερε ότι βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση με τον Ταλάνκιν και την TSA για να βοηθήσει στη συνεννόηση, καθώς ο ίδιος δεν μιλά άπταιστα αγγλικά. Όπως είπε, είχε ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ αλλά και το βραβείο BAFTA που επίσης κέρδισε φέτος, τόσο εντός ΗΠΑ όσο και διεθνώς, χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», σχολίασε.

Ο Ταλάνκιν συνηθίζει να μεταφέρει το βραβείο σε προβολές και εκδηλώσεις. Σε αυτό το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, το είχε δείξει σε φοιτητές κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά από προβολή του έργου.

Το «Mr Nobody Against Putin» είναι ένα ντοκιμαντέρ που κατέγραψε ο Ταλάνκιν, παρουσιάζοντας την ενίσχυση της πολεμικής προπαγάνδας σε ρωσικό σχολείο όπου εργαζόταν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ίδιος ζει πλέον εξόριστος από τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ το ντοκιμαντέρ έχει απαγορευτεί από τρεις πλατφόρμες streaming στη Ρωσία, με την αιτιολογία ότι «προωθεί τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία».

Με πληροφορίες από BBC