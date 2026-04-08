Όσκαρ: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των τελετών βράβευσης για 2027 και 2028

Θα είναι οι δύο τελευταίες χρονιές που η διοργάνωση θα μεταδοθεί από το κανάλι ABC, πριν μεταφερθεί στο YouTube

Φωτ. αρχείου: EPA
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου (Όσκαρ) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την 99η τελετή και τον ιστορικό εορτασμό της 100ής διοργάνωσης.

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences όρισε ότι τα 99α και τα 100ά Όσκαρ θα πραγματοποιηθούν το 2027 και το 2028 αντίστοιχα - τα δύο τελευταία χρόνια που η τελετή θα μεταδίδεται από το ABC, πριν μεταφερθεί στο YouTube.

Η 99η τελετή θα γίνει την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027 και η 100ή την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο θα μεταδοθούν ζωντανά στις 7 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) από το Dolby Theatre στο Ovation Hollywood, σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε επίσης ότι από το 2029 η τελετή θα μεταφερθεί στο Peacock Theater, όπου θα φιλοξενείται έως το 2039.

Παράλληλα, το πρόγραμμα του ABC για το πρώτο τρίμηνο του 2027 περιλαμβάνει και την πρώτη μετάδοση των Grammy Awards στις 7 Φεβρουαρίου, τα οποία θα προβάλλονται επίσης μέσω Hulu και Disney+ στο πλαίσιο νέας 10ετούς συμφωνίας έως το 2036, βάζοντας τέλος σε συνεργασία 54 ετών με το CBS. Το ABC θα μεταδώσει επίσης το Super Bowl LXI στις 14 Φεβρουαρίου - πρώτη φορά από το 2006.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ, όπου το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, συγκέντρωσε 17,86 εκατ. θεατές σε ABC και Hulu - σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με τα 19,7 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς.

Η επόμενη κινηματογραφική σεζόν (2026) δείχνει ήδη ισχυρή, με εμπορικές επιτυχίες όπως το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling, αλλά και πολυαναμενόμενες παραγωγές όπως το «Dune: Part Three» του Denis Villeneuve με τους Timothée Chalamet και Zendaya, καθώς και το «Digger» του Alejandro G. Iñárritu με τον Tom Cruise.

Ο παρουσιαστής, για τις επόμενες τελετές, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Βασικές ημερομηνίες για τη σεζόν 2026–2027

  • Έναρξη περιόδου επιλεξιμότητας: 1 Ιανουαρίου 2026
  • Τελική προθεσμία υποβολών: 12 Νοεμβρίου 2026
  • Governors Awards: 15 Νοεμβρίου 2026
  • Έναρξη προκαταρκτικής ψηφοφορίας: 7 Δεκεμβρίου 2026
  • Λήξη προκαταρκτικής ψηφοφορίας: 11 Δεκεμβρίου 2026
  • Ανακοίνωση shortlist: 15 Δεκεμβρίου 2026
  • Λήξη περιόδου επιλεξιμότητας: 31 Δεκεμβρίου 2026
  • Έναρξη ψηφοφορίας υποψηφιοτήτων: 11 Ιανουαρίου 2027
  • Λήξη ψηφοφορίας υποψηφιοτήτων: 15 Ιανουαρίου 2027
  • Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων: 21 Ιανουαρίου 2027
  • Γεύμα υποψηφίων: 16 Φεβρουαρίου 2027
  • Έναρξη τελικής ψηφοφορίας: 25 Φεβρουαρίου 2027
  • Λήξη τελικής ψηφοφορίας: 4 Μαρτίου 2027
  • 99α Όσκαρ: 14 Μαρτίου 2027
  • 100ά Όσκαρ: 5 Μαρτίου 2028

Με πληροφορίες από Variety

Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα που δεν έγινε ποτέ επιστρέφει μέσα από το «The Studio»

Το σχέδιο για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα μπορεί να μην προχώρησε ποτέ, όμως επιστρέφει έμμεσα στην οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη σειρά του Σεθ Ρόγκεν για το Χόλιγουντ
Ανάμεσα στο απόλυτο κακό και την αδιανόητη λάμψη: οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Λι Μίλερ και του Σέσιλ Μπίτον

Ενα σπάνιο λεύκωμα με άγνωστες εκτυπώσεις της Λι Μίλερ και του Σέσιλ Μπίτον ήρθε πρόσφατα στην επιφάνεια φωτίζοντας ξανά ένα ξεχασμένο κομμάτι της φωτογραφικής μνήμης του πολέμου.
Ο Μοντιλιάνι που χάθηκε στον πόλεμο επιστρέφει στους κληρονόμους του

Έπειτα από 11 χρόνια δικαστικής μάχης, δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ότι το Seated Man With a Cane του Μοντιλιάνι πρέπει να επιστραφεί στην κληρονομιά του Όσκαρ Στετινέρ, από τον οποίο αφαιρέθηκε στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.
Ο Τόμας Τσιπ, ο καλλιτέχνης που έκανε τις εκθέσεις να μοιάζουν με παράξενα ψυχικά τοπία, πέθανε πρόωρα

Ζωγράφος, μουσικός και δημιουργός εγκαταστάσεων, ο Τόμας Τσιπ άφησε πίσω του ένα έργο σκοτεινό, ανήσυχο και βαθιά αναγνωρίσιμο στη σύγχρονη τέχνη.
Ποια ήταν η αληθινή Όντρεϊ Χέπμπορν πίσω από τη φωτογένεια και τον μύθο;

Στο Intimate Audrey, ο Σον Χέπμπορν Φερέρ φωτίζει την άλλη όψη της μητέρας του: τον πόλεμο, την πείνα, το οικογενειακό τραύμα και τη γυναίκα πίσω από μία από τις πιο διάσημες εικόνες του 20ού αιώνα.
Μπορεί η Έμεραλντ Φένελ να ξανακάνει το Βασικό Ένστικτο επικίνδυνο;

Ο σεναριογράφος της θρυλικής ταινίας λέει ότι το νέο Βασικό Ένστικτο προχωρά και ότι οι παραγωγοί συζητούν με την Έμεραλντ Φένελ για τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής. Στη νέα του συνέντευξη, μιλά όχι μόνο για ένα ριμέικ, αλλά και για το όραμά του γύρω από ένα Χόλιγουντ πιο τολμηρό, πιο σεξουαλικό και λιγότερο φοβισμένο.
Η Lady Gaga ακύρωσε το τρίτο live της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μόντρεαλ, αφού η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.
Ο Lil Nas X μπαίνει σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας

Ο Λιλ Νας Χ εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας στο Λος Άντζελες. Αν τηρήσει τους όρους του, οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς μπορεί να αποσυρθούν.
Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Με το Son of Nobody, ο Yann Martel αφήνει για λίγο τους ήρωες της Ιλιάδας στην άκρη και στρέφεται σε έναν απλό στρατιώτη, συνδέοντας τον Όμηρο με τον κόσμο του Τραμπ και του Πούτιν.
ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Tο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων της Μονρόε, αναδεικνύουν τη φιλμογραφία της και την εξέλιξη της εικόνας της
