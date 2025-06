BET Awards 2025: Η στιγμή που ο Τζέιμι Φοξ παραλαμβάνει συγκινημένος το βραβείο Ultimate Icon

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης Τζέιμι Φοξ, τιμήθηκε με το βραβείο Ultimate Icon, κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς των BET Awards 2025.

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν τα BET Awards 2025 στο Λος Άντζελες, με τον Τζέιμι Φοξ να συγκινείται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βράβευσης του, η οποία αφορά τη σημαντική του συνεισφορά στη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και γενικότερα στην πολιτιστική σκηνή.

Ο στενός φίλος του ηθοποιού, Στίβι Γουόντερ, του απένειμε το βραβείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων το ταλέντο του Τζέιμι Φοξ . Μετά την παρουσίαση, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Απρίλιο του 2023.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε στη ζωή και υποσχέθηκε να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει το σωστό, τιμώντας την υποστήριξη της μαύρης κοινότητας και της οικογένειάς του.

«Κάποτε το θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο Θεός είναι καλός. Πάντα. Δεν μπορώ να εκφράσω την αγάπη που νιώθω από όλους εσάς εκεί έξω. Δεν ξέρω γιατί πέρασα ό,τι πέρασα, αλλά ξέρω πως αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θα την αφήσω να πάει χαμένη», ανέφερε αρχικά στην ευχαριστήρια ομιλία του.

