Berlinale 2024: Στη Ματί Ντιόπ για το «Dahomey» η Χρυσή Άρκτος

Με την Ματί Ντιόπ να κερδίζει τη Χρυσή Άρκτο για το ντοκιμαντέρ της «Dahomey» έπεσε η αυλαία της φετινής Berlinale.

«Ως Γαλλο-Σενεγαλέζα, ως κινηματογραφίστρια αφρικανικής καταγωγής, επέλεξα να βρίσκομαι ανάμεσα σε εκείνους που αρνούνται να ξεχάσουν, που αρνούνται την αμνησία ως μέθοδο», δήλωσε η Ματί Ντιόπ παραλαμβάνοντας τη Χρυσή Άρκτο στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους Σενεγαλέζους που αγωνίζονται για την δημοκρατία και την δικαιοσύνη», είπε και στη συνέχει εξέφρασε την «αλληλεγγύη (της) προς την Παλαιστίνη» στο κλείσιμο της φετινής Berlinale.

Η Γαλλο-σενεγαλέζα σκηνοθέτρια απέσπασε το βραβείο για το ντοκιμαντέρ της με θέμα την επιστροφή τον Νοέμβριο 2021 στο Μπενίν 26 έργων τέχνης, που ανήκουν στα «Μπρούτζινα του Μπενίν», και λεηλατήθηκαν από τις αποικιακές γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η ταινία αναδεικνύει το φλέγον θέμα της αποκατάστασης των έργων τέχνης που έχουν αρπάξει από την Αφρική οι αποικιακές δυνάμεις μεταξύ αυτών η Βρετανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Τα έργα τέχνης έχουν πωληθεί σε ευρωπαϊκά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.

Βραβεύοντας μία ταινία που αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο το θέμα της μετα-αποικιακής εποχής, η κριτική επιτροπή, υπό την προεδρία της Μεξικανο-κενυάτισσας ηθοποιού Lupita Nyong'o έμεινε πιστή στην πολιτική παράδοση της Berlinale.

Την Αργυρή Άρκτο - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε το «Α Traveler's Νeeds» του Χονγκ Σαν Σου και την αντίστοιχη στο Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής το «L' Empire» του Μπρουνό Ντιμόν. Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας πήγε στον Νέλσον Κάρλος ντε λος Σάντον Αριας για το «Pepe».

Βραβείο Καλύτερου Α' Ρόλου κέρδισε ο Σεμπάστιαν Σταν για το «A Different Man» του Ααρον Σίμπεργκ και Β' Ρόλου η Εμιλι Γουάτσον για το «Small Things Like These» του Τιμ Μίλαντς ενώ στο σενάριο το βραβείο της Berlinale απέσπασε το «Dying» του Ματίας Γκλάσνερ. Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος κέρδισε ο διευθυντής Φωτογραφίας Μάρτιν Σλαχτ για το «The Devil’s Bath»

Διαγωνιστικό τμήμα ENCOUNTERS

Καλύτερη Ταινία «Direct Action» των Μπεν Ράσελ και Γκιγιόμ Κανό (Γερμανία, Γαλλία)

Ειδικό βραβείο της Επιτροπής: «The Great Yawn of History» του Αλιγιάρ Αστί (Ιράν) και «Some Rain Must Fall» του Κιου Γιανγκ (Κίνα)

Καλύτερη Σκηνοθεσία στην Χουλιάνα Ρόχας για το «Cidade; Campo» (Βραζιλία)

Βραβεία Μικρού Μήκους

Χρυσή Άρκτος: «Un Movimiento Extraño» του Φρανσίσκο Λεζάμα

Αργυρή Άρκτος «Remains of Τhe Hot Day» της Γουάνγκιαν Ζανγκ

Ειδική Μνεία «That's All From me» της Ιβα Κόνεμαν

Bραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη

Α' Βραβείο: «Cu Li Νever Cries» του Λαν Νιοκ Φαμ | Βιετνάμ

Bραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Α' Βραβείο: «Νο Other Land» των Μπάζελ Αντρα, Χαμνταν Μπαλάλ, Γιουβαλ Αμπραχαμ, Ρέιτσελ Σορ (Παλαιστίνη)

Ειδική Μνεία: «Direct Action» των Γκιγιόμ Κανό και Μπεν Ράσελ (Γερμανία, Γαλλία)