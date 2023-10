Beatles: Κυκλοφορεί το «τελευταίο» τραγούδι με τη συμμετοχή του Τζον Λένον

Το Now and Then, το πολυαναμενόμενο «τελευταίο» τραγούδι των Beatles στο οποίο συμμετέχει και ο Τζον Λένον κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το τραγούδι «Now and Then» των Beatles βασίζεται σε μια ηχογράφηση που είχε κάνει τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον, την οποία το 1994 η Γιόκο Όνο την έδωσε στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

«Είναι αρκετά συγκινητικό. Και όλοι παίζουμε σε αυτό, είναι μια γνήσια ηχογράφηση των Beatles. Το 2023, το να δουλεύω ακόμα πάνω στη μουσική των Beatles και να κυκλοφορώ ένα νέο τραγούδι που δεν έχει ακούσει το κοινό, νομίζω ότι είναι κάτι συναρπαστικό» δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Αυτό το πέτυχε στη σειρά ντοκιμαντέρ Get Back, του 2021, ο Πίτερ Τζάκσον. Ο δημιουργός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», «έβγαλε» τη φωνή του Λένον από μια κασέτα, διαχωρίζοντάς την από τον ήχο του πιάνου, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

Στο αρχικό κομμάτι προστέθηκαν ηχογραφήσεις ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας που είχε κάνει ο Τζορτζ Χάρισον το 1995, έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του. Το τραγούδι συμπληρώθηκε πέρσι σε στούντιο του Λος Άντζελες, με τον Ρίνγκο Σταρ στα ντραμς, τον Μακάρτνεϊ στο πιάνο και το μπάσο και τις φωνές των δύο εν ζωή Beatles.

Το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) της 2ας Νοεμβρίου. Την προηγουμένη, θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 12 λεπτών στο κανάλι των Beatles στο YouTube.

Με πληροφορίες από Guardian