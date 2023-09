Πρότζεκτ «χαμένο μπάσο»- Είναι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και το ψάχνουν παντού

Κάποτε- προτού ξεσπάσει η Beatlemania- ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αγόρασε το «αγαπημένο» του ηλεκτρικό μπάσο στο Αμβούργο. Τώρα, το ψάχνουν παντού.

«Το χαμένο ηλεκτρικό μπάσο» λέγεται το πρότζεκτ που ξεκίνησε ο Γερμανός κατασκευαστής του οργάνου που είχε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να τις δώσει. Η τελευταία φορά που το είδε κάποιος ήταν πριν από τη διάλυση των Beatles.

«Αγόρασα αυτό το ηλεκτρικό μπάσο Höfner για περίπου 30 λίρες. Επειδή είμαι αριστερόχειρας, μου φαινόταν λιγότερο “τρελό”, επειδή ήταν συμμετρικό. Μόλις το αγόρασα, το ερωτεύτηκα», δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, για το όργανο με το οποίο έπαιζε στις πρώτες ηχογραφήσεις των Beatles στην Abbey Road.

Ακούγεται στα τραγούδια «Love Me Do», «She Loves You» και «Twist and Shout», ενώ εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1969, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν στο Λονδίνο.

«Αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να βρεθεί το μπάσο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικ Βας, ο οποίος εργαζόταν επί 12 χρόνια στη Höfner και έχει βάλει στόχο να βρεθεί ξανά το μουσικό όργανο.

«Ο Πολ θα ήταν ενθουσιασμένος αν μπορούσε να βρει ξανά το μπάσο. Το ξέρω γιατί μίλησα μαζί του για το θέμα», συμπλήρωσε ο άνθρωπος που σε αυτή την αναζήτηση έχει ενώσει τις δυνάμεις του με έναν τηλεοπτικό παραγωγό- ο οποίος ήταν επικεφαλής ερευνών για το BBC και το Channel 4.

«Παρότι κανείς δεν ξέρει τι συνέβη πραγματικά με το μπάσο, είναι πολύ πιθανό να εκλάπη. Μέχρι σήμερα, παραμένει ένα μυστήριο», σημείωσε ο Βας. Όμως, πρόσθεσε, κάποιος, κάπου ξέρει τι συνέβη και πού είναι τώρα το μπάσο.

Το 1963 είχε κάνει «φτερά» η κιθάρα με την οποία είχε γράψει ο Τζον Λένον το «I Want to Hold Your Hand». Επανεμφανίστηκε έπειτα από 51 χρόνια, όταν πουλήθηκε έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία.

Με πληροφορίες από Guardian